Stand: 15.11.2022 12:14 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Gemeinsame Erklärung für Straßenbahnnetz in Kiel

Die Parteien und Fraktionen in der Kieler Ratsversammlung haben sich auf eine gemeinsame Erklärung zum Bau eines Straßenbahnnetzes in der Stadt geeinigt. Das haben SPD, CDU, Grüne, FDP, SSW und Linke am Montag in einem Schreiben mitgeteilt. Demnach soll die Einführung der Straßenbahn im größtmöglichen Konsens unter den Parteien und mit der Bevölkerung erfolgen. Auch die Umlandgemeinden sollen - nach Angaben der Parteien - in die Planungen frühzeitig einbezogen werden. Nach einer im Oktober vorgestellten Trassenstudie soll die Landeshauptstadt eine Tram mit vier Linien und einer Gesamtlänge von knapp 36 Kilometern bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 08:30 Uhr

Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung in Kiel

Vor dem Landgericht Kiel wird heute der Prozess gegen einen 27 Jahre alten Mann wegen gefährlicher Körperverletzung fortgesetzt. Ihm wird laut Anklage vorgeworfen, Mitte des Jahres seinen Vater nach einem Streit mit einem Küchenmesser angegriffen zu haben. Der Vater wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Beschuldigte befindet sich aktuell in einer psychiatrischen Einrichtung. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 08:30 Uhr

Radfahrer stirbt bei Unfall in Kiel

Ein Radfahrer ist am Montagmorgen in Kiel von einem Auto überrollt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Wie die Polizei mitteilte, sei der 24-Jährige beim Überqueren des Hasseldieksdammer Weges in die Tür eines Kleinwagens gefahren. Wie er dann unter den Wagen geriet, war nach Angaben der Beamten zunächst unklar. Zum Überqueren der Straße habe der 24-Jährige den Fußgängerüberweg genutzt. Die 59-jährige Fahrerin des Autos wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 08:30 Uhr

Neuer Seelsorger für die Polizei in SH

Die Polizei in Schleswig-Holstein hat einen neuen katholischen Seelsorger. Manfred Pleus unterstützt nach Angaben des Innenministeriums seinen evangelischen Kollegen. Die vergangenen 15 Jahre hat Pleus bereits in der Notfallseelsorge gearbeitet. | NDR Schleswig-Holstein 15.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.11.2022 | 08:30 Uhr