Stand: 14.11.2022 10:57 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Plädoyers im Fielmann-Prozess

Vor dem Kieler Landgericht haben am Montag die Plädoyers im Prozess um mutmaßlichen Millionenbetrug an der Optikerkette Fielmann begonnen. Angeklagt sind fünf Männer und eine Frau. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Hauptangeklagten mehr als 1.000 Betrugsfälle vor. Konkret sollen sie zwischen 2012 und 2015 mit angeblichen Sponsoring- und Marketingmaßnahmen Fielmann um mehr als sechs Millionen Euro betrogen haben. Die Maßnahmen sollen gar nicht oder nicht im abgerechneten Umfang stattgefunden haben. Den Angeklagten drohen laut Anklage bis zu zehn Jahre Haft. Die Verteidigung geht von Bewährungsstrafen aus. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 08:30 Uhr

Bürgermeister für Plön gesucht

Die Plöner Stadtverwaltung hat die Stelle des Bürgermeisters offiziell ausgeschrieben. Das ist nötig, weil der amtierende Bürgermeister Lars Winter bei der Wahl im vergangenen September nicht die nötige Mehrheit bekommen hatte. Er war der einzige Kandidat. Bis Anfang Dezember können nach Angaben der Verwaltung nun Bewerbungen für das Bürgermeister-Amt im Rathaus oder per Mail abgegeben werden. Am 08. Februar 2023 soll die Plöner Ratsversammlung dann eine Bewerberin oder einen Bewerber wählen. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 08:30 Uhr

Ende der Frachtverbindung Kiel-Oslo bei der Color Line

Die Reederei Color Line stellt am Montag ihre Frachtverbindung Kiel-Oslo ein. Das Unternehmen begründet den Schritt mit den hohen Energiepreisen und der allgemeinen Wirtschaftslage in Europa. Das Frachtschiff "Color Carrier" soll noch in diesem Monat verkauft werden. Seit knapp drei Jahren war der Frachter zwischen Kiel und Oslo unterwegs. Ganz will die Reederei auf Frachttransporte aber nicht verzichten. Künftig sollen die Passagierfähren "Color Fantasy" und "Color Magic" das Angebot übernehmen. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 08:30 Uhr

Kieler Bergstraße gesperrt

Wegen einer Erneuerung des Straßenbelages ist die Bergstraße in der Kieler Innenstadt von Montag bis Freitag gesperrt. Die Busse der KVG werden nach Angaben der Stadt in den kommenden Tagen über Jensendamm, Dänische Straße, Schlossgarten und Brunswiker Straße umgeleitet. Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle passieren. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.11.2022 | 08:30 Uhr