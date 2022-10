Stand: 18.10.2022 09:47 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Busfahrer-Streik in Kiel am Dienstag

Für Dienstag hat die Gewerkschaft ver.di erneut zu einem Bus-Warnstreik aufgerufen. Wie viele Busse beim Omnibusverband Nord nicht fahren, konnte ver.di-Sprecher Frank Schischefsky nicht sagen. Ver.di fordert unter anderem 1,95 Euro mehr pro Stunde für die Fahrerinnen und Fahrer und noch mal doppelt so viel für die Werkstattmitarbeitenden. Dem Omnibusverband ist das zu viel: Die Situation sei für die Betriebe durch die hohe Inflation und die Kraftstoff- und Energiepreisentwicklung schon kompliziert genug. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

UKSH in Kiel benötigt dringend Blutspenden

Hohe Krankheitsstände und zu wenig Blutspenden sorgen dafür, dass sich die Bestände am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) wie in vielen anderen Kliniken bundesweit an der Untergrenze befinden, heißt es aus der Klinik. Besonders kritisch steht es in den Blutspendezentren um die Blutgruppe 0 negativ. Das sogenannte Universalblut kann jeder Mensch bekommen, dessen Blutgruppe unbekannt ist. Derzeit läuft am UKSH-Blutspendezentrum in Kiel der sogenannte Vampire Cup. Bei dem Wettbewerb zwischen verschiedenen Fachschaften der Pharmazie aus ganz Deutschland geht es darum möglichst viel Blutspenden zu bekommen. Bis zum 30. Oktober kann dort jeder gesunde Mensch ab 18 Jahren, der mindestens 50 Kilo wiegt, spenden. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung in Kiel

In Kiel muss sich ab Dienstag ein Mann vor Gericht verantworten. Die Anklage lautet gefährliche Körperverletzung. Er soll einem Mann ohne Grund mit einem Bierglas ins Gesicht geschlagen haben. In einer Bar in Kiel soll der Angeklagte im Februar 2020 den anderen so schwer verletzt haben, dass der laut Staatsanwaltschaft potenziell lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte und operiert werden musste. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

Streik bei Eurowings geht Dienstag weiter

Auch am Dienstag fallen am Flughafen Hamburg wieder Flüge in beliebte Urlaubsregionen aus. Urlauber, die nach Amsterdam, Griechenland, Mallorca oder Paris wollen, müssen ihre Reisen umbuchen oder verschieben, heißt es von Eurowings. Noch bis Mittwochnacht streiken dort die Piloten. Wie es am Mittwoch - dem dritten Streiktag - aussieht, wird erst im Laufe des Tages sichtbar sein. Am Montag waren bereits rund 60 Flüge gestrichen worden. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.10.2022 | 08:30 Uhr