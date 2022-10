Stand: 17.10.2022 11:01 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Neues Semester startet an der Uni Kiel

An der Christian-Albrechts-Universität (CAU) in Kiel beginnt die Vorlesungszeit für tausende Studierende im Wintersemester. Allerdings steht nach wie vor nicht genügend Wohnraum für die Erstsemester zur Verfügung. Nach Angaben des Studentenwerks gibt es für die Wohnheime deutlich mehr Bewerbungen als Plätze. In Kiel ist laut CAU nur wenig Entspannung in Sicht - immerhin soll aber in zwei Jahren ein neues Wohnheim mit 160 Einheiten eröffnet werden. Außerdem muss die Uni zweigleisig planen, was die Corona-Lage angeht. Die Vorlesungen beginnen in Präsenz - notfalls könnte die CAU aber auf ihre Erfahrungen der vergangenen Jahre zurückgreifen und wieder auf hybriden Unterricht umstellen. Studierenden wird empfohlen, auf dem Campus eine Maske zu tragen. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 08:30 Uhr

Wasser läuft in der Probstei wieder

Nach dem Rohrbruch in der Probstei (Kreis Plön) ist die Wasserversorgung jetzt wiederhergestellt. Am längsten mussten die Einwohner von Fiefbergen warten, aber auch dort läuft seit Sonntagabend wieder das Wasser, meldet die Gemeinde auf ihrer Homepage. In Fiefbergen war laut Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau auch das Hauptrohr gebrochen. Weitere Ortschaften in der Umgebung waren ebenfalls betroffen, hatten aber noch am Samstagabend wieder Wasser. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 08:30 Uhr

Feuer in Wohnhaus in Hohenwestedt

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ermittelt jetzt die Kriminalpolizei zur Brandursache. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand am Samstagabend im Dachstuhl des Gebäudes in der Barmstraße ausgebrochen. Rund 80 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Die Bewohnerinnen und Bewohner brachten sich selbst rechtzeitig in Sicherheit, können allerdings nicht in das stark beschädigte Haus zurück. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2022 08:30 Uhr

