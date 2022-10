Stand: 14.10.2022 10:34 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Positive Bilanz der Mülltonnen-Kontrolle im Kreis Plön

Weil es im Kreis Plön immer wieder Probleme mit der korrekten Mülltrennung gibt, überprüfen Mitarbeiter der Abfallwirtschaft seit einer Woche stichprobenartig den Inhalt von Tonnen. Mit einer sehr guten Zwischenbilanz: Von mehr als 2.000 Tonnen hätten die Kontrolleure nur 20 mit falschem Inhalt gefunden, so die Kreisverwaltung. Das entspricht rund einem Prozent. Die Tonnen mit falschem Abfall werden mit einem roten Zettel markiert. Die Kunden können dann selbst nachsortieren oder eine Gebühr von 30 Euro zahlen. Bislang wurden laut Kreisverwaltung beispielsweise Tonnen in Heikendorf und Laboe kontrolliert. In der kommenden Woche soll die Aktion in zwei bis drei Gemeinden pro Tag weitergehen. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 08:30 Uhr

Anti-Kriegs-Demo heute Nachmittag in Kiel

Bis zu 600 Teilnehmer erwartet die Kieler Polizei heute Nachmittag zu einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine. Sie beginnt um 17 Uhr am Hauptbahnhof. Der Demonstrationszug läuft dann über den Exerzierplatz bis zum Asmus-Bremer-Platz. Dort gibt es eine Kundgebung. Autofahrer müssen in diesem Bereich laut Polizei bis in den Abend hinein mit Verkehrsbehinderungen rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 14.10.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.10.2022 | 08:30 Uhr