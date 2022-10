Stand: 13.10.2022 18:28 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Bürgerentscheid über Zukunft der Imland-Klinken

In dieser Woche bekommen alle Haushalte im Kreis Rendsburg-Eckernförde Post von den zuständigen Amtsverwaltungen: In den Umschlägen befinden sich die Abstimmungsbenachrichtigungen für den Bürgerentscheid zu den Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde. Mehr als 232.000 Briefe wurden nach Angaben der Kreisverwaltung in Rendsburg bereits verschickt oder sind noch in der Post. Es werden nicht nur die Wahlunterlagen verschickt: Es liegt auch Informationsmaterial in den Umschlägen bei. Auf ihnen erklären die Bürgerinitiative "Ja! im Land" und der Kreistag Rendsburg-Eckernförde nochmal ausführlich ihre jeweiligen Standpunkte. Die Abstimmung findet am 6. November statt. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 16:30 Uhr

Osterby: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht am vergangenen Mittwoch auf der L265 bei Osterby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sucht die Polizei nach Zeugen. Der Fahrer eines Lkw war mit seinem Gespann auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte dabei die komplette Seite eines Autos beschädigt. Verletzt wurde niemand, es entstand allerdings ein hoher Sachschaden. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 16:30 Uhr

Imland-Klinik verhängt Besucherstopp

Die Imland-Klinik hat an ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde ab Donnerstag einen Besucherstopp verhängt. Damit reagieren die Krankenhäuser auf die hohen Corona-Zahlen. Am Mittwoch wurden laut Meldestelle landesweit 3.711 Neuinfektionen registriert. Eine Woche zuvor waren es 4.100. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus. Nur in wenigen Fällen werden in der Imland-Klinik für Besucher Ausnahmen erlaubt, beispielsweise bei Geburten und bei Patienten in Lebensgefahr. In Schleswig-Holstein können Kliniken derzeit noch selbst darüber entscheiden, wie streng sie es mit ihren Besuchsregeln halten. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 16:30 Uhr

Kein WLAN in Unterkünften für Geflüchtete

In den Landesunterkünften für Geflüchtete, etwa in Neumünster und Boostedt gibt es nur in den Gemeinschaftsräumen WLAN. Das ist vor allem für viele Kinder aus der Ukraine ein Problem, die per Smartphone oder Tablett-PC am Online-Schulunterricht ihrer Heimat teilnehmen sollen. Außerdem möchten viele der Geflüchteten den Kontakt mit ihren Familien in ihrer Heimat halten. Wenn Sie über das Internet mit ihnen telefonieren, gibt es aber keinerlei Privatsphäre. Laut Mussa Inci vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), der für die Betreuung in Boostedt zuständig ist, werde in Boostedt, Bad Segeberg (beide Kreis Segeberg) und in Neumünster an einem flächendeckenden WLAN auch in den privaten Räumen gearbeitet. Wann das installiert sein wird, ist zurzeit aber noch nicht abzusehen. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 08:30 Uhr

Innenstadt von Neumünster "gefährlicher Ort" - Einzelhändler begrüßen Maßnahmen

Die von der Polizei angekündigten verstärkten Kontrollen in der Innenstadt von Neumünster stoßen beim Einzelhandel auf ein positives Echo: Der Center-Manager der Holsten-Galerie, Langsdorff, sagte NDR Schleswig-Holstein, Kunden hätten zuvor häufig bemängelt sich in der Innenstadt nicht sicher zu fühlen. Weite Bereiche der Innenstadt wurden nun von der Polizei zum "gefährlichen Ort" erklärt, dadurch dürfen die Beamten jetzt auch ohne konkrete Anlässe Personen kontrollieren. | NDR Schleswig-Holstein 13.10.2022 08:30 Uhr

