Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Stand: 11.10.2022 09:45 Uhr

Kunstinstallation im Kieler Stadtteil Wik zerstört

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte eine Kunstinstallation im Kunstverein Haus 8 im Kieler Stadtteil Wik zerstört. Die Installation der dänischen Künstlerin Jeannette Ehlers bestand unter anderem aus 16 Smartphones. Die Smartphones wurden gestohlen und die Halterungen teilweise zerbrochen. Dies teilte die Kuratorin Heike Stockhaus am Montag mit. Der Schaden beläuft sich auf knapp 20.000 Euro. Der Wiederverkaufswert der alten Smartphones liege aber nur bei weniger als 100 Euro. Die Ausstellung soll trotz des Diebstahls fortgesetzt werden, so die Kuratorin. Die Schau läuft noch bis 30. Oktober. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2022 08:30 Uhr

Busstreik wird fortgeführt

Der Streik im privaten Busgewerbe wird heute fortgesetzt. Einen für Montag geplanten neuen Verhandlungstermin sagten die Arbeitgeber, der Omnibusverband Nord, ab. Sie kritisierten, dass die Gewerkschaft ver.di parallel zu den geplanten Verhandlungen streikt. Am Montag demonstrierten daraufhin rund 500 Busfahrer und Busfahrerinnen vor dem Kieler Hauptbahnhof. Der Streik soll noch bis einschließlich Freitag gehen. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2022 08:30 Uhr

Fahrkartenkontrolle endet mit Polizeieinsatz

Er hatte nicht die richtige Fahrkarte - und pöbelte dann noch die Zugbegleiterin an. Wie die Bundespolizei mitteilte, war ein 17-Jähriger am Sonntag mit dem Zug von Kiel aus nach Raisdorf unterwegs. Allerdings hatte er nur eine Fahrkarte für die Strecke Raisdorf - Preetz. Als eine Schaffnerin den jungen Mann kontrollierte und ihm eröffnete, dass 60 Euro nun fällig sind, wurde der junge Mann aggressiv und wollte seinen Ausweis nicht zeigen. Am Bahnhof Raisdorf wurde der 17-Jährige von Bundespolizisten überwältigt. Auf den neben renitenten Bahnfahrer wartet nun auch noch eine Strafanzeige. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2022 08:30 Uhr

Mülltonnenkontrolle im Kreis Plön

Mitarbeiter der Abfallwirtschaft kontrollieren in dieser und der nächsten Woche private Mülltonnen. Sie achten darauf, ob der Müll richtig getrennt wurde. Falsch befüllte Tonnen bekommen einen Hinweiszettel und werden nicht entleert. Um die Tonnen zu kontrollieren, dürfen die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft auch Privatgrundstücke betreten. | NDR Schleswig-Holstein 11.10.2022 08:30 Uhr

