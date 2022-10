Stand: 10.10.2022 09:19 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Busstreik in Schleswig-Holstein

Bis Freitag streiken in Schleswig-Holstein erneut die Fahrer im privaten Busgewerbe. Wieder einmal trifft es vor allem die Menschen auf dem Land: Denn es sind besonders die Überlandbusse, die fünf Tage lang in den Depots bleiben. Betroffen sind vor allem Linien, die von der Autokraft oder ihren Subunternehmen betrieben werden. Die Autokraft hat auf ihrer Homepage wieder Notfahrpläne veröffentlicht. Die Busse der Kieler Verkehrsgesellschaft fahren aber normal, genau so wie der Kielius zum Hamburger Flughafen. Hintergrund dieses dritten Streiks ist ein Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Ver.di und dem Omnibusverband Nord. Forderungen der Gewerkschaft und Angebote der Arbeitgeber liegen weit auseinander. Eigentlich wollten sich beide Seiten am Montag in Kiel zu neuen Verhandlungen treffen. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 08:30 Uhr

Kiel: Neue Straßensperrungen

Schon länger wird an der Gertrudenstraße am Schrevenpark in Kiel gebaut. Die Stadt erneuert unter anderem Ampeln und die Fahrbahn. Beeinträchtigungen gibt es deshalb schon länger. Wie die Stadt mitteilt, ist die Gertrudenstraße von Montag an drei Wochen lang gesperrt - in Fahrtrichtung stadtauswärts für Autos und Radfahrer. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Westring und dem Grasweg. Eine Umleitung ist ausgeschildert, so die Stadtverwaltung. Im angrenzenden Stinkviertel sind schon seit Anfang vergangener Woche einige Straßen gesperrt. Am 23. Oktober sollen alle Sperrungen wieder aufgehoben werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 08:30 Uhr

Rendsburger Schwebefähre fällt aus

Die Rendsburger Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fällt schon wieder aus. Bis nächste Woche Freitag fährt sie wegen Wartungsarbeiten nicht, so die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Bestätigten Medienberichten zufolge stand sie wegen eines technischen Defekts aber schon seit Sonntag still. | NDR Schleswig-Holstein 10.10.2022 08:30 Uhr

