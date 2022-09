Stand: 02.09.2022 09:37 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Durchsuchungen wegen Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie

Die Kripo hat gestern insgesamt 26 Wohnungen in Kiel, im Kieler Umland sowie in Kaltenkirchen und Norderstedt (beide Kreis Segeberg) durchsucht. Die Kieler Staatsanwaltschaft hat den Verdacht, dass die 15 bis 78 Jahre alten Verdächtigen Bilder besitzen und verbreiten, die sexuelle Gewalt gegen Kinder zeigen - sogenannte "kinderpornographische Schriften". Offenbar besteht zwischen den Tatverdächtigen aber keine Verbindung. Bei den Durchsuchungen stellten Beamten Datenträger sicher, die jetzt ausgewertet werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 09:00 Uhr

Warnstreik im privaten Busverkehr

Viele Busse privater Unternehmen in Schleswig-Holstein bleiben heute in den Depots - auch in Kiel. Grund dafür ist ein zweitägiger Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hat. Hintergrund ist der Tarifkonflikt mit dem Omnibusverband Nord (OVN). Ver.di will unter anderem für die Fahrer mehr Geld - sie sollen 1,95 Euro pro Stunde mehr bekommen. Vom Streik wird insbesondere der frühe Schülerverkehr betroffen sein. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 08:30 Uhr

Feuerwehreinsatz in Ascheberg

In Ascheberg (Kreis Plön) ist am späten Donnerstagabend ein Carport samt Auto ausgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr breitete sich das Feuer schnell auch auf das Dachgeschoss des Hauses aus. Wegen der engen Bebauung konnten die Einsatzkräfte keine Drehleiter aufstellen. Bei dem Einsatz wurde außerdem ein Feuerwehrmann verletzt, berichtete der Einsatzleiter NDR Schleswig-Holstein. Vermutlich brach er durch eine Decke. Dem Beamten gehe es aber gut, so die Einsatzkräfte. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 08:30 Uhr

Holstein Kiel optimistisch vor Auswärtsfahrt nach Regensburg

Aktuell liegt Holstein Kiel auf Platz 7 in der Tabelle und hat elf Punkte auf dem Konto - Spitzenreiter Paderborn hat gerade Mal zwei Punkte mehr. Das sorgt laut Trainer Marcel Rapp natürlich für gute Stimmung im Team und Motivation, sich nicht abschütteln zu lassen. Mit jedem weiteren Sieg wächst natürlich auch der Abstand zu den unteren Tabellenregionen. Für das Spiel am Sonnabend gegen Jahn Regensburg fordert Rapp von seinem Team eine konzentrierte und engagierte Leistung, um die Punkte mit nach Kiel zu nehmen. Fehlen werden weiter die Langzeitverletzten Holtby und Komenda. Stefan Thesker trainiert zwar wieder mit der Mannschaft - für einen Einsatz an diesem Wochenende reicht es aber noch nicht. | NDR Schleswig-Holstein 02.09.2022 08:30 Uhr

Kiel: Kämpfer und Wohnungswirtschaft fordern Wohngeld-Erhöhung

Die Stadt Kiel und die Wohnungswirtschaft schlagen Alarm: wegen der steigenden Energiekosten befürchten der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) und der Direktor des Verbands Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner, dass immer mehr Mieter ihre Energiekosten nicht mehr bezahlen können. Das könnte auch die Vermieter in Schieflage bringen. Deshalb fordern sie von der Bundesregierung, das Wohngeld aufzustocken, und so Mieter zu entlasten. In Kiel erhalten monatlich im Durchschnitt 3.300 Empfänger insgesamt 730.000 Euro Wohngeld. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2022 16:30 Uhr

