Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Gefälschte Handwerksrechnungen: Prozess geht weiter

Der Betrugsprozess um fingierte Handwerksrechungen am Amstsgericht Plön wird heute fortgesetzt. Der Angeklagte soll 2019 einem Hausbesitzer falsche Handwerksleistungen in Rechnung gestellt und ihn um 62.000 Euro betrogen haben. Der Angeklagte habe Arbeiten am Dach durchgeführt, die unnötig waren und dazu nicht fachmännisch ausgeführt wurden, so der Vorwurf. Das Dach sei nun ein Totalschaden. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

Demenzbus macht in Plön Station

Immer mehr Menschen erkranken an Demenz. Das Beratungsmobil Demenz der Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein hilft Angehörigen und Betroffenen, mit Sorgen und Ängsten umzugehen und beantwortet Fragen. Der Beratungsbus ist seit Mai 2021 in Schleswig-Holstein unterwegs und ab September im Kreis Plön auf Tour. Die Auftaktveranstaltung startet heute um 11 Uhr auf dem Parkplatz vor der Plöner Kreisverwaltung. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

Ehrenamtliche im Kreis Plön ausgezeichnet

In Plön wurden am Abend acht Ehrenamtliche für ihr freiwilliges Engagement mit der Ehrennadel des Kreises ausgezeichnet. Unter ihnen Hannelore Kwiatkowski: Sie gründete 1972 die Gymnastiksparte des TSV Grebin und leitet sie bis heute. Uwe Dahmke und Heinz Potrafki setzen sich in der Ehrenmal-Stiftung für die Instandhaltung des U-Boot-Ehrenmals Möltenort in Heikendorf ein. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

Holzöfen rund um Kiel kaum zu bekommen

Durch die Gasumlage steigen die Energiekosten. Auch dadurch wird das Heizen im Winter ziemlich teurer werden. Deshalb wollen sich viele Schleswig-Holsteiner einen Holzofen anschaffen. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass Pellet- und Kaminöfen eigentlich komplett ausverkauft sind. So zum Beispiel beim Kieler Unternehmen Feuerland. Auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein heißt es: Bis zum Winter gebe es keine Chance mehr auf einen neuen Ofen. Viele Kunden würden aber auch schon für eine Lieferung und einen Einbau ab kommendem Sommer vorbestellen. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 16:30 Uhr

Neumünster: Rencks Park gilt nun als "gefährlicher Ort"

Wie die Polizei ankündigt, gilt der Rencks Park in Neumünster ab sofort als "gefährlicher Ort". Grund dafür ist die stark gestiegene Kriminalität vor Ort, so gab es seit vergangenen Mittwoch 15 Raubüberfälle. Konkret bedeutet das laut dem Landesverwaltungsgesetz, dass Beamte mehr Rechte bekommen und einfacher Personalien oder Taschen von Personen überprüfen können. Michael Heinrich von der Polizei Neumünster sagte: "Wir haben die Situation jetzt zum Anlass genommen, dort verstärkt Streife zu laufen, sprich Präsenz zu zeigen, um eben das subjektive Sicherheitsgefühl wieder positiv darstellen zu können." | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 14:00 Uhr

Prozess wegen versuchten Totschlags begonnen

Vor dem Landgericht Kiel hat der Prozess gegen einen 45-jährigen Kieler wegen versuchten Totschlags begonnen. Nach der Tat im September vergangenen Jahres flüchtete er laut Anklage und wurde mehrere Monate nach der Tat von der Polizei in Ungarn festgenommen. Die Verteidigung bestritt die Tötungsabsicht des Angeklagten. Dem Angeklagten ginge es nur um einen Denkzettel. Der Mann soll in einem Treppenhaus in Kiel-Gaarden dem neuen Partner seiner Frau aufgelauert, eine Waffe auf dessen Kopf gerichtet und abgedrückt haben. Das Opfer konnte laut Anklage den Schuss mit dem Arm ablenken, wurde aber von mehreren Schüssen an Hand, Oberschenkel und Hüfte getroffen. In einer zweiten Anklage wird dem Mann Freiheitsberaubung, Geiselnahme und Körperverletzung vorgeworfen. Der Prozess soll mindestens bis November dauern. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 13:00 Uhr

