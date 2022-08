Stand: 29.08.2022 11:00 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Neumünster definiert Rencks-Park als gefährlichen Ort

Wie die Polizei ankündigt, gilt der Rencks-Park in Neumünster ab sofort als gefährlicher Ort. Konkret bedeutet das laut dem Landesverwaltungsgesetz, dass Beamte mehr Rechte bekommen und einfacher Personalien oder Taschen von Personen überprüfen können. Die Polizei begründet den Schritt mit einer spürbaren Häufung von Raubstraftaten und Eigentumsdelikten, hieß es und kündigte an, stärker kontrollieren zu wollen. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 08:30 Uhr

B430: Voraussichtliche Sperrung für eine Woche

Die B430 wird zwischen Ascheberg und Plön ab heute teilweise gesperrt. Wie der Landesbetrieb Straßenbau mitteilt, wird auf dem Abschnitt der Radweg neu asphaltiert. Deshalb ist die Bundesstraße halbseitig nicht befahrbar. Autofahrenden empfiehlt der Landesbetrieb den Abschnitt zu umfahren. Aktuell ist geplant, dass die B430 am Freitag kommende Woche wieder frei sein soll. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 08:30 Uhr

Prozessauftakt am Landgericht gegen Kieler

Einem Mann aus Kiel wird von der Staatsanwaltschaft versuchter Totschlag, Freiheitsberaubung, Geiselnahme und Körperverletzung vorgeworfen. Der mutmaßliche Täter soll im September vergangenen Jahres eine Waffe auf einen 45-Jährigen gerichtet und abgedrückt haben. Der Mann, offenbar der neue Partner der Ehefrau des Angeklagten, konnte die Schüsse noch mit dem Arm ablenken. Sie trafen seine Hand, den Oberschenkel und die Hüfte. In einer zweiten Anklage wird dem 22-Jährigen Freiheitsberaubung, Geiselnahme und Körperverletzung vorgeworfen. Im Juni vergangenen Jahres soll er den Sohn seiner Frau in Kiel gepackt, mitgenommen und mit dem Auto davongefahren sein. Dem Jungen soll er später ins Gesicht geschlagen, ihn in den Schwitzkasten genommen und seiner Frau gedroht haben, ihn umzubringen. Später ließ er ihn jedoch wieder frei. Ein Urteil wird laut Gerichtssprecher für Mitte November erwartet - er muss bei einer Verurteilung mit mehreren Jahren Haft rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 08:30 Uhr

