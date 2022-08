Stand: 17.08.2022 10:14 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kieler OB Kämpfer über Energiesparen: "Wir müssen jeden Stein umdrehen"

Die Stadt Kiel arbeiten an Plänen, wie und wo Energie gespart wird. "Wir müssen als Gesellschaft jeden Stein umdrehen, um Dinge zu finden, wo wir immer noch ein ordentliches Leben haben, wo nicht unser Alltag total eingeschränkt ist, aber trotzdem die Energie runtergeht", sagt Ulf Kämpfer (SPD), der Kieler Oberbürgermeister, der gleichzeitig auch Vizepräsident des Deutschen Städtetags ist, im Interview mit NDR Schleswig-Holstein. Die Ideen aller Kommunen in SH reichen von der Straßenbeleuchtung die früher ausgeschaltet wird bis hin zu öffentlichen Gebäuden, die weniger beheizt werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

DLRG und Kommunen beraten über Schwimmbäder

In Neumünster findet heute das "DLRG - Bürgermeisterforum" statt. Bei der Veranstaltung soll es um die Frage gehen, wie Kommunen trotz steigender Energiekosten ihre Schwimmbäder erhalten können. Der DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) geht es dabei insbesondere um den Erhalt der Schwimmausbildungen, da bereits während der Corona-Pandemie zahlreiche Kurse ausgefallen sind, heißt es vom Landesverband. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

Probleme im Kieler Schrevenpark: Dialog mit Anwohnern

Wie geht es weiter im Kieler Schrevenpark? Darüber möchten Vertreter der Stadt heute mit Anwohnern sprechen. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder laute Partys in dem Park gegeben. Auch liegengelassener Müll ist seit langem ein Problem. Im September soll es einen Workshop zur Zukunft des Schrevenparks geben. Vorab treffen sich heute alle interessierten um 16 Uhr am Café Castello, um Ideen auszutauschen. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenz in der Region

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 401,3 (Stand 16.08.) und hat damit zum ersten Mal seit rund zweieinhalb Wochen wieder einen Wert über 400 erreicht. Die Inzidenz in Kiel beträgt 302,5. In Neumünster liegt sie bei 337,1, der Kreis Plön kommt auf einen Wert von 326,2 und der Kreis Rendsburg-Eckernförde auf 462,2. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:30 Uhr

