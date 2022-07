Stand: 29.07.2022 11:16 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Stadt Neumünster hat Energie- und Winterstrategie vorgestellt

Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) hat zum Energiesparen aufgerufen. Auch die Stadtverwaltung wolle ab sofort ihren Anteil leisten. Zum Beispiel wird die Wassertemperatur des großen Schwimmbeckens im "Bad am Stadtwald" um zwei Grad gesenkt. Die Stadt sagte die Eisbahn auf dem Weihnachtsmarkt ab. Außerdem wird laut Strategie künftig in den Büros der Stadtverwaltung etwas weniger geheizt. Morgens bleibt die Straßenbeleuchtung in Neumünster länger ausgeschaltet, abends wird sie später eingeschaltet. Doch Oberbürgermeister Bergmann und Stadtwerke-Geschäftsführer Böddeker stellten klar: Ganz so akut, wie in anderen Städten werde die Situation in Neumünster wahrscheinlich nicht. Grund dafür ist, dass Neumünster seine Wärme zu rund 70 Prozent aus der Müllverbrennung bezieht, damit sei man nicht so abhängig von fossilen Ressourcen wie andere Städte. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

Kiel: Wasserrohrbruch im Stadtteil Südfriedhof

Im Kieler Stadtteil Südfriedhof hat es heute morgen einen Wasserrohrbruch gegeben. Nach Angaben der Stadtwerke ist die Boninstraße gesperrt, allerdings ist dort ohnehin eine Baustelle. Einige Haushalte haben vorübergehend kein Wasser - im laufe des Vormittags soll aber alles wieder funktionieren, wenn es keine Komplikationen gibt, so die Stadtwerke. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

Einbruch in Büdelsdorf - Polizei sucht Zeugen

Zeugen nach Einbruch in Büdelsdorf gesucht. In der Nacht zum Donnerstag wurde laut Polizei in der Straße Kortenfohr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter schlugen dazu die Terrassentür ein und drangen in das Haus ein. Nun sucht die Polizei nach Nachbarn, die etwas ungewöhnliches beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Rendsburg entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 27.7.) liegt die Corona-Inzidenz in Plön bei 395,6 in Rendsburg-Eckernförde wurde eine Inzidenz von 421,3 gemeldet. Kiel meldet einen Wert von 363,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 499,1. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

