Stand: 27.07.2022 11:46 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Maskenverweigerer randaliert in Regionalzug zwische Kiel und Neumünster

Gleich mehrfach soll ein Mann am frühen Morgen einen Regionalzug von Kiel nach Neumünster zum Stoppen gebracht haben. Der 36-Jährige war laut Bundespolizei zuvor von einer Zugbegleiterin auf die Maskenpflicht angesprochen worden. Daraufhin sei der Mann völlig ausgerastet, hieß es. Er habe die Zugbegleiterin und eine Kollegin aufs Übelste beleidigt, bedroht und sich äußerst aggressiv verhalten. Mehrfach zog er nach Angaben der Beamten die Notbremse und schlug mit einem Nothammer drei Seitenscheiben ein. Dabei verletzte er sich leicht. Andere Passagiere kamen nicht zu Schaden. Bei der Ankunft des Zuges in Neumünster nahmen Polizisten den Mann in Empfang. Den 36-Jährigen erwarten jetzt Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, Nötigung, Sachbeschädigung und Missbrauch von Nothilfemitteln. Der Zug wurde so beschädigt, dass er nicht weiterfahren konnte. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 13:00 Uhr

Polizei sucht nach einem Messerangriff Zeugen

Nach einem Messerangriff auf einen schlafenden Mann in Kiel suchen Polizei und Staatsanwaltschaft Zeugen. Der Tatverdächtige soll nach Angaben der Beamten in den Morgenstunden des 16. Juli auf seinen 36 Jahre alten Bekannten in dessen Wohnung eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Der Mann konnte sich in Sicherheit bringen. Der war vor dem Eintreffen der Polizei geflohen. Der 30 bis 40-Jährige ist noch auf der Flucht, die Polizei hält es für möglich, dass er sich mit dem Zug aus dem Stadtgebiet abgesetzt hat. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 11:30 Uhr

Guter Sommer für Schwedeneck-Tourismus

Wie die Schwedeneck-Touristik meldet, ist der Ort bis Ende Oktober so gut wie ausgebucht. Man habe während der Pandemie stark davon profitiert, dass das benachbarte Eckernförde Tourismus-Modellregion war. So seien zahlreiche Gäste auf Schwedeneck (Kreis Rendsburg-Eckernförde) aufmerksam geworden, so der Tourismus-Chef Manfred Mallon. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

Fockbeker planen Bürgerbegehren

Die Einwohner der Gemeinde Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) können wahrscheinlich im Herbst darüber abstimmen, ob es ein neues Wohngebiet geben wird. Eine Initiative aus dem Ort bei Rendsburg hat genügend Unterschriften gesammelt, um die Abstimmung auf den Weg zu bringen, die Kommunalaufsicht muss noch zustimmen. Das hat die Unabhängige Wählergemeinschaft Fockbek mitgeteilt, sie unterstützt die Aktion. Nach einem Beschluss der Gemeindevertretung soll aber erst ab 2026 die Planung für das neue Wohngebiet beginnen. Das halten die Initiatoren des Bürgerbegehrens für zu spät: Es gebe bereits jetzt mehr als 200 Anfragen für die Baugrundstücke. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

Schwebefähre fährt wieder

Die Rendsburger Schwebefähre ist wieder in Betrieb. Am Dienstag liefen die letzten Testfahrten, nun pendelt sie wieder über den Nord-Ostsee-Kanal. Vor knapp zwei Wochen war sie von einem Mobilkran beschädigt worden, ausgerechnet bei Wartungsarbeiten. Zwei Schienen, die die Fähre mit Strom versorgen, mussten deshalb ausgetauscht werden. Das ging nach Angaben eines Sprechers des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt schneller als zunächst erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 26.7.) liegt die Corona-Inzidenz in Plön bei 445,7 in Rendsburg-Eckernförde wurde eine Inzidenz von 451,7 gemeldet, für Kiel 359. Die landesweite Inzidenz liegt bei 515,4. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.07.2022 | 13:00 Uhr