Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Stand: 26.07.2022 09:43 Uhr

Bombenentschärfung in Kiel-Schreventeich

Heute wird in der Virchowstraße in Kiel eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Bauarbeiter hatten sie vergangenen Donnerstag bei Baggerarbeiten auf dem Gelände der Friedrich-Junge-Schule den britischen Blindgänger entdeckt. Etwa 3.000 Kieler mussten bis 9 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben. Betroffen sind Bereiche der Stadtteile Schreventeich, Hasseldieksdamm und Südfriedhof. Als Ersatzunterkunft wurde bereits ab 8 Uhr die Mensa der Käthe-Kollwitz-Schule in der Paul-Flemming-Straße in Kiel geöffnet. Wie lange die Entschärfung dauern wird, ist noch völlig offen. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 08:30 Uhr

Schwebefähre fährt seit heute wieder

Die Rendsburger Schwebefähre soll ab Dienstag wieder über den Nord-Ostsee-Kanal pendeln. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts auf NDR-Anfrage mit. Vor knapp zwei Wochen waren bei Wartungsarbeiten zwei Stromschienen beschädigt worden. Gestern wurden die letzten Testfahrten beendet. Die sei nun ausgetauscht worden, sagte ein Sprecher. Weitere Wartungen oder andere Arbeiten an der Schwebefähre sind zurzeit nicht geplant. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 08:30 Uhr

Sperrung der B205

Auf der B205 stehen heute und morgen Bauarbeiten in Richtung Neumünster an. Die Straße wird laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr zwischen Rickling (Kreis Segeberg) und Neumünster-Gardeland instand gesetzt. Damit die Arbeiten möglichst schnell und sicher ablaufen können, wird die B205 tagsüber voll gesperrt. Auto- und Lkw-Fahrer müssen zwischen 9 und 15 Uhr ab Rickling über die Kreisstraße 114 du die L322 nach Neumünster-Gardeland ausweichen. Die Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 8:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 25.7.) liegt die Corona-Inzidenz in Plön bei 516,6, in Rendsburg-Eckernförde wurde eine Inzidenz von 480,3 gemeldet, für Kiel 372,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 543,9. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 08:30 Uhr

