Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Imland-Kliniken: Bürgerbegehren ist offenbar zulässig

Schleswig-Holsteins Innenministerium hat das Bürgerbegehren zu den Imland-Kliniken als zulässig eingestuft. Demnach seien etwa 11.300 gültige Unterschriften abgegeben worden - knapp 2.200 mehr als nötig. Damit erfülle das Bürgerbegehren alle gesetzlichen Anforderungen, so das Innenministerium. Die Initiatoren wollen, dass es weiter eine Geburtenstation in Eckernförde gibt, sowie eine Unfallchirurgie und Innere Medizin. Der Kreis will, dass diese Bereiche nach Rendsburg wandern - im Gegenzug soll die Psychiatrie nach Eckernförde gehen, um Kosten zu sparen. Der Kreis kritisiert deshalb die Entscheidung. Seiner Ansicht nach konnte am Standort Eckernförde schon seit vielen Jahren die medizinische Leistungsfähigkeit nicht erreicht werden, weil es an ärztlichem Personal fehlt. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens hingegen freuen sich: die erste Hürde sei genommen, hoffentlich lenke der Kreistag ein, teilten sie über ihre Facebook-Seite mit. Bis zum 12. August können sich beide Seiten beim Innenministerium äußern. Das entscheidet danach nochmal über die Zulässigkeit. Der Kreis kündigte bereits an nicht juristisch gegen die abschließende Entscheidung des Innenministeriums vorgehen zu wollen. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

Neuer Hitzerekord in Kiel

Kiel hat seinen Hitzrekord aus dem Jahr 2018 geknackt. Laut Deutschem Wetterdienst zeigte das Thermometer Mittwochnachmittag in der Landeshauptstadt 35,8 Grad an. Vor vier Jahren waren es 35,1 Grad. Die Strände waren vielerorts voll, Feuerwehreinsätze gab es nur wenige. Lediglich in Ottendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) brannte eine Koppel teilte die Feuerwehrleitstelle mit. Der Brand konnte aber schnell gelöscht werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

A7 in Höhe des Autobahnkreuzes Rendsburg nur einspurig

Am Autobahnkreuz Rendsburg wird es heute wegen einer Tagesbaustelle für Autos und LKW etwas enger. Laut Autobahn GmbH wird auf der A7 ab 9 Uhr die rechte Spur in Richtung Hamburg gesperrt - der Verkehr wird dann bis etwa 17 Uhr über den Überholstreifen bzw. die linke Spur vorbeigeleitet. Grund für die Bauarbeiten sind kleinere Risse, die zwischen der rechten und der Abfahrtsspur aufgetreten sind, teilte ein Sprecher der Autobahn GmbH mit. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 20.7.) liegt die Corona-Inzidenz in Plön bei 637,2, in Rendsburg-Eckernförde wurde eine Inzidenz von 604,2 gemeldet, für Kiel 480,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 609,4. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

