Stand: 19.07.2022 09:16 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Corona-Studie am UKSH: Viele haben lange Beschwerden

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) mit Sitz in Kiel und Lübeck hat erste Ergebnisse zu Langzeitfolgen von Covid-19 veröffentlicht. Demnach klagte die Hälfte der teilnehmenden Infizierten über länger anhaltende Beschwerden. In der sogenannten COVIDOM-Studie haben Forschende 1.400 Menschen analysiert, die eine Corona-Infektion mit überwiegend leichtem bis moderatem Krankheitsverlauf überstanden hatten. Weniger als zehn Prozent mussten im Krankenhaus behandelt werden. Dennoch berichtete jeder zweite Teilnehmende der Studie über Beschwerden, die auch nach der akuten Erkrankungsphase anhielten. Die Forscherinnen und Forscher untersuchten außerdem, welche Faktoren besonders anfällig für Langzeitfolgen machen. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

Berliner wollte durch Fahrrinne der Kieler Förde schwimmen

In Laboe (Kreis Plön) wollte am Montagabend ein Schwimmer vom Strand aus durch die Kieler Förde auf die andere Uferseite nach Falckenstein schwimmen. Rettungsschwimmer der Wasserwacht wollten ihn davon abbringen, allerdings ließ sich der 29-jährige Berliner zunächst nicht überzeugen. Die Wasserschutzpolizei wurde verständigt. Erst nach 15 Minuten Überzeugungsarbeit ließ sich der Mann darauf ein, doch aufzugeben. Es stellte sich heraus, dass er unterkühlt, erschöpft und verwirrt war. Er wurde in die Klinik gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

Tierpark Neumünster: Schmetterlingswiese wird eröffnet

Der Tierpark Neumünster eröffnet heute offiziell seine Schmetterlingswiese. Auf einer ehemaligen Obstwiese wurde das Wildinsekten-Projekt dank Spendengeldern angelegt. In dem Biotop sind verschiedene Arten von Insekten-Hotels aufgestellt, an denen die Besucher einheimische Insekten direkt beobachten können. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 18.7.) liegt die Corona-Inzidenz in Plön bei 768,8, in Rendsburg-Eckernförde wurde eine Inzidenz von 680,7 gemeldet, für Kiel 483,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei 643,6. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.07.2022 | 08:30 Uhr