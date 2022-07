Stand: 01.07.2022 10:27 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Brekendorf: Neuer Mini-Supermarkt eröffnet

In der Gemeinde Brekendorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde eröffnet heute ein neuer, besonderer Supermarkt - quasi ein Tante Emma Laden 2.0. Der Supermarkt Tante Enso ist rund um die Uhr geöffnet. Bis zu 3.000 Artikel sind in dem zu kaufen. Das Besondere: Der Laden ist genossenschaftlich organisiert, bei der Auswahl des Angebots kann sich jeder Brekendorfer beteiligen. Zugang zum Markt bekommen die Anwohner über eine Karte, unter der Woche ist meistens Personal da. Möglich ist die Neugründung durch das Förderprogramm Markttreff unterstützt das Land Schleswig-Holstein den Ausbau der Infrastruktur im ländlichen Raum. Der Laden in Brekendorf wurde mit 750.000 Euro aus Landesmitteln gefördert - insgesamt wurden 1,4 Millionen Euro in den Neubau des Ladens investiert. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

Neuer Kommandeur für das 1. U-Boot-Geschwader

Das 1. U-Boot-Geschwader in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat einen neuen Kommandeur. Gestern hat Lars Gößing das Kommando von Fregattenkapitän Frédéric Strauch übernommen. Das Geschwader besteht aus sechs U-Booten, drei Flottendienstbooten und einem Tender der Elbe-Klasse. Zeitweise waren vier Einheiten des Geschwaders gleichzeitig in Einsätzen. Fregattenkapitän Gößing hat als Kommandeur ein klares Ziel: Um die Einsatzbereitschaft des Geschwaders zu stärken, wolle er Material, Personal und die Ausbildung weiter ausbauen, so Gößing.. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

Zwei Monate Verkehrbehinderung am Schwedenkai

Verkehrsbehinderungen am Schwedenkai in Kiel. Heute starten Umbauarbeiten des Schachtbauwerks der Kanalisation unter der Kaistraße in der Höhe Stresemannplatz. Nach Angaben der Stadt wird dadurch der Verkehr auf beiden Seiten beeinträchtigt. Betroffen ist demnach auch ein Teil des Seehafengeländes Schwedenkai. Abwasser muss durch eine oberirdische Druckrohrleitung umgelenkt werden. Die Arbeiten beginnen heute und dauern voraussichtlich zwei Monate - damit wird eine der Hauptverkehrsstraßen in Kiel zum Nadelöhr für Autofahrer, für Radfahrer und Fußgänger wird das Stück komplett gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 30.6.) hat die Stadt Kiel derzeit eine Inzidenz von 1.509,1. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat mit 1.652,2 einen noch höheren Wert. Für den Kreis Plön wurde eine Inzidenz von 1.679,4 gemeldet, für die Stadt Neumünster 1.024. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.048,2. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

