Stand: 24.06.2022 09:36 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Gefahrgut-Einsatz im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Ein ausgelaufener Tank mit Salpetersäure hat bis in den Abend hinein die Feuerwehr auf einem Betriebshof in Holtsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Atem gehalten. Laut Polizei ist noch unklar, warum die knapp 1.000 Liter der ätzenden Säure ausgelaufen sind. Verletzt wurde niemand. Etwa 90 Feuerwehrleute waren anfangs im Einsatz, später waren nur noch zwei Löschzüge mit Einsatzkräften vor Ort. Die ausgelaufene Säure wurde gebunden. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Umweltschäden. Wie hoch der Sachschaden ist, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:30 Uhr

Kino-Aktionstag in SH - Sorgen wegen schlechter Auslastung

Die Kinos in Schleswig-Holstein laden heute zum "Kino-Aktionstag" ein. Schirmherr ist Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Präsentiert wird der Film "Nordlicht. Der Nordseefilm", der Geschichten aus Schleswig-Holstein zeigt. Mit dem Aktionstag wollen die Kinos auf ihre Situation während der Corona-Pandemie aufmerksam machen. Viele sind renoviert, doch die Hilfsgelder laufen aus und noch nicht alle Besucher sind überzeugt, so der Chef des Studio Filmtheaters am Dreiecksplatz in Kiel, Dennis Jahnke: "Zu schaffen macht uns nach wie vor der Vorbehalt in der Bevölkerung, Innenraumveranstaltungen zu besuchen." Die Auslastung liegt bei vielen Kinos in der Region etwa 30 Prozent unter den Zahlen von 2019. Schließen musste laut Jahnke allerdings keins. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:30 Uhr

Zu wenige Rettungsschwimmer: Kieler Hörnbad schließt

Weil es an Rettungsschwimmern fehlt, ist das Hörnbad in Kiel von Sonnabend bis einschließlich Sonntag (3.7.) für die Öffentlichkeit geschlossen. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt. Das Vereins- und Schulschwimmen findet aber wie gewohnt statt. Weiterhin geöffnet bleiben das Eiderbad in Hammer, das Sommerbad in Katzheide (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und die Badestege. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Update

Die Stadt Kiel meldet laut Landesmeldestelle (Stand 23.6.) einen Corona-Inzidenzwert von 1.088,4, die Stadt Neumünster 1.021,2. Der Kreis Plön verzeichnet einen Wert von 901,4. In Rendsburg-Eckernförde ist die Inzidenz landesweit am höchsten: 1.111,5. In Schleswig-Holstein liegt der Wert bei 882,8. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.06.2022 | 08:30 Uhr