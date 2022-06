Stand: 20.06.2022 09:08 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Positive Bilanz nach erstem Wochenende der Kieler Woche

Seit Freitag kamen bereits mehr als eine Million Besucher, heißt es von der Stadt - und damit ungefähr genauso viele wie bei der letzten großen Kieler Woche vor drei Jahren. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) zeigte sich begeistert von den friedlichen Feiern in der Stadt. Das bestätigt weitgehend auch die Polizei. Nach Angaben eines Sprechers wurden nach den ersten beiden Abenden 50 Straftaten registriert - das sind etwas weniger als 2019. Auffällig sei allerdings, dass die Kiellinie extrem voll sei, da an der Hörn keine Bühnen mehr stehen. Auch die Segler vor Kiel-Schilksee sind am Wochenende größtenteils planmäßig in die Wettkämpfe gestartet, hatten gestern aber mit leichtem und wechselndem Wind zu kämpfen. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2022 08:30 Uhr

THW Kiel wird Dritter in der Champions-League

Rang drei am Ende für die Zebras in der Handball-Champions-League. Die Kieler gewannen das Spiel um Platz drei gestern in Köln mit 37:35 nach Siebenmeterwerfen gegen Veszprem. Das Halbfinale am Sonnabend hatte der THW gegen den späteren Titelgewinner FC Barcelona verloren. Heute Abend will das Team des THW Kiel mit seinen Fans den Saisonabschluss feiern, im Rahmen der Kieler Woche an der Kiellinie. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.06.2022 | 08:30 Uhr