Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Deutsche Meisterschaften der "Wing-Foiler" am Schönberger Strand

Beim "Wing-Foiling" halten die Surfer ihre Segel in der Hand und schweben auf ihren Brettern einige Zentimeter über dem Wasser. Von heute an treffen sich Stars dieses Sports am Schönberger Strand im Kreis Plön. Sie treten bis Sonntag in den Deutschen Meisterschaften gegeneinander an, dabei gibt es verschiedene Kategorien. Wie der Weltverband GWA mitteilt, wird in den Kategorien Freestyle und Slalom gesurft. Die Gewinner qualifizieren sich für die Europa- und Weltmeisterschaften. Zum Rahmenprogramm am Schönberger Strand gehören eine Surfmesse, Livemusik, Foodtrucks - und wer mag kann die neue Surfart selbst ausprobieren. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

"Parking Day" im Bereich der Kieler Uni

Rund um die Universität Kiel brauchen Autofahrer heute viel Geduld: Seit 8 Uhr findet der diesjährige "Parking Day" statt. Organisiert wurde er unter anderem vom Asta der Uni Kiel. Beim "Parking Day" werden Bereiche, in denen sonst Autos stehen, zu Freizeitflächen umfunktioniert. Dort dürfen heute zum Beispiel Kinder spielen und es treffen sich Menschen zum Kaffeetrinken. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

Kiel: Straßen im Kieler Süden ab morgen wieder frei

Gute Nachricht für Pendler: Rund um den Theodor-Heuss-Ring werden am Freitag einige Straßen wieder für den Verkehr freigegeben: In der Alten Lübecker Chaussee gilt das zunächst für eine Spur je Fahrtrichtung. Nach Angaben der Stadt wurden dort seit Februar Kanalrohre und Leitungen erneuert. Ebenfalls freigegeben wird der sogenannte Überflieger von der B404 auf die B76 und die Kreuzung darunter. Dort liefen Sanierungsarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

