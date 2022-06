Stand: 14.06.2022 10:17 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kiel: Prozess um Millionenbetrug

Vor dem Kieler Landgericht startet heute der sogenannte Fielmann-Prozess. Angeklagt sind fünf Männer und eine Frau. Sie sollen die Fielmann AG nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit angeblichen Sponsoring- und Marketingmaßnahmen um rund 6,4 Millionen Euro gebracht haben. Tatsächlich sollen diese Maßnahmen aber gar nicht oder nicht im abgerechneten Umfang stattgefunden haben. Im Gegenzug sollen die Angeklagten Schmuck, Reisen und Elektroartikel bekommen haben. Die Anklage lautet unter anderem auf banden- und gewerbsmäßigen Betrug sowie Untreue in besonders schwerem Fall. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:30 Uhr

Auto- und Zugverkehr in Eckernförde beeinträchtigt

Die B76 in Eckernförde wird von heute Abend an für zwei Tage voll gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr angekündigt. Zwischen der Wehrtechnischen Dienststelle WTD71 und dem Lornsenplatz können keine Autos mehr fahren. Umleitungen in Eckernförde sind ausgeschildert. Auch der Bahnverkehr ist beeinträchtigt: Nach Angaben der Deutschen Bahn fahren in den kommenden beiden Nächten keine Züge zwischen Kiel und Eckernförde. Stattdessen werden Busse eingesetzt, die andere Abfahrtszeiten haben können. Die Bundesstraße 76 wird in Eckernförde schon seit Ende März saniert. Vermutlich am 25. Juni heißt es dann endlich wieder: Freie Fahrt. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:30 Uhr

Weltblutspendetag: UKSH bittet um Blutspenden

Der stellvertretende Leiter der Transfusionsmedizin am UKSH in Kiel, Holger Hennig, bittet zum heutigen Weltblutspendetag noch einmal darum, Blut zu spenden. In der vergangenen Woche seien an den Standorten in Kiel und Lübeck 200 Blutskonserven mehr verbraucht als neue reinkamen. Die Ferien- und Urlaubszeit komme erst noch - die Lage könne sich also weiter verschlimmern. Dann könnten Operationen verschoben werden. In den Holstenhallen von Neumünster und auch im Bildungszentrum in Rendsburg sind heute besondere Blutspendeaktionen geplant. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2022 08:30 Uhr

"Satte Literschüssel" wird im Landeshaus in Kiel installiert

Im Rahmen einer Ausstellung zu Comic-Geschichte in und aus Schleswig-Holstein ist am Montag ein recht außergewöhnliches Exponat im Landeshaus Kiel eingetroffen: das Kult-Motorrad "Satte Literschüssel" aus dem Film "Werner - Volles Rooää!!". Der Feuerstuhl der Marke Eigenbau verfügt über eine Eichenholzgabel, Traktorreifen, eine Schaufel als Sitz und wurde höchstpersönlich vom "Werner"-Schöpfer Rötger "Brösel" Feldmann an die SH-Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) übergeben. Ab Mittwoch (15.6.) wird das Exponat für mehr als zehn Wochen im Landeshaus präsentiert. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 19:30 Uhr

Kieler Woche: Polizei passt Sicherheitskonzept an

Damit die Kieler Woche ab kommenden Sonnabend reibungslos über die Bühnen gehen kann, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Polizei der Landeshauptstadt rechnet mit einem fröhlichen Fest. Dazu soll auch ein angepasstes Sicherheitskonzept beitragen. Es wird Geschwindigkeitsbegrenzungen und Lkw-Fahrverbote geben - aber weniger als bei Ausgaben vor der Pandemie, sagte Polizei-Sprecherin Eva Rechtien. Außerdem sollen Polizisten mit Maschinenpistolen aus dem Stadtbild verschwinden. Die Organisatoren rechnen wieder mit ähnlich vielen Besuchern wie 2019 - bei der letzten Ausgabe der Kieler Woche ohne Corona-Maßnahmen waren mehr als 3,5 Millionen Menschen in Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 13.06.) liegt die Inzidenz in der Stadt Kiel bei 690,6. Die Stadt Neumünster meldet 702,1, der Kreis Plön 794,7. Die landesweit höchste Inzidenz hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 987,4. Für Schleswig-Holstein liegt die Inzidenz bei 688,9.

