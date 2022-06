Stand: 09.06.2022 09:39 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

46. Ausgabe der Holstenköste startet

In Neumünster beginnt heute nach zwei Jahren Corona-Zwangspause die 46. Ausgabe der Holstenköste. Bis Sonntag erwartet die Stadt bis zu 200.000 Besucher. Aufgrund des großen Andrangs will die Polizei nach eigenen Angaben verstärkt Präsenz zeigen und warnt gleichzeitig vor sogenannten KO-Tropfen. Getränke sollten immer bei der Bedienung bestellt, selbst entgegengenommen und nicht unbeaufsichtigt stehen gelassen werden, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 08:30 Uhr

Unterschriften zum Erhalt der Imland Kliniken liegen vor

Zu Beginn des Jahres hatte der Kreistag Rendsburg-Eckernförde beschlossen, in den Imland Kliniken am Standort Eckernförde nur die Abteilungen Innere Medizin, Altersmedizin und eine ambulante Notfallversorgung zu betreiben. Gegen den Beschluss sind fast 14.000 Unterschriften für einen Bürgerentscheid beim Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde Rolf-Oliver Schwemer (parteilos) eingegangen. Jasmin Wenger von der Initiative betonte, es sei das Ziel des Bürgerentscheids die Grund- und Regel-Versorgung beizubehalten. Sie wolle aktuell nicht über Inhalte sprechen sondern verwies auf den erreichten Stand des Verfahrens. Nun sei das Innenministerium am Zug. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 08:30 Uhr

