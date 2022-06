Stand: 08.06.2022 11:40 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kraftkwerk in Kiel wird nicht reaktiviert

Das alte Kohlekraftwerk an der Kieler Förde wird nicht wieder in Betrieb gehen können. Wie ein Sprecher der Stadtwerke mitteilte, ist der Rückbau dafür schon zu weit fortgeschritten. Hintergrund ist, dass die Bundesregierung mehr Kohlekraftwerke in Reserve haben will, falls russische Gaslieferungen wegbrechen. Als Ersatz für das Kohlekraftwerk in Kiel gibt es bereits das sogenannte Küstenkraftwerk mit dem Energieträger Erdgas. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 10:00 Uhr

Stromausfall in Kiel-Elmschenhagen

Im Kieler Stadtteil Elmschenhagen ist am Mittwochmorgen für etwa 40 Minuten der Strom ausgefallen. Wie ein Sprecher der Stadtwerke sagte, waren zwischen 8.50 Uhr und 9.30 Uhr etwa 1.100 Haushalte betroffen. Techniker haben die Störung inzwischen behoben. Die Stadtwerke gehen aktuell von einem Kabelfehler als Ursache aus. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 10:00 Uhr

SEK-Einsatz in Neumünster

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein haben schwer bewaffnete Polizisten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Mehrfamilienhaus an der Kreuzung Ilsahl umstellt und abgeriegelt. Auch die B430 wurde dort gesperrt. Ein Mann, der zuvor mit leichten Verletzungen von einer Luftdruckpistole aus der Wohnung entkommen konnte, hatte die Polizei über die Bedrohungslage informiert. Gegen 01:00 Uhr zündeten Spezialeinsatzkräfte zur Ablenkung eine Blendgranate, um die Wohnung zu stürmen. Ein Tatverdächtiger konnte allerdings nicht gefasst werden. Eine entsprechende Fahndung läuft. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 08:30 Uhr

Initiative will Unterschriften zu imland Kliniken übergeben

Die Organisatoren des Bürgerbegehrens zu den Imland Kliniken in Rendsburg und Eckernförde wollen am Nachmittag ihre gesammelten Unterschriften an Landrat Rolf-Oliver Schwemer (parteilos) übergeben. Die Initiative fordert, dass beide Standorte in ihrer jetzigen Form erhalten bleiben. Nach Angaben einer Sprecherin sind etwa 12.000 Unterschriften zusammengekommen. Der Kreistag hatte Anfang des Jahres beschlossen, dass der Standort Eckernförde aus Kostengründen deutlich verkleinert werden soll. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 08:30 Uhr

Segel-Programm für die Kieler Woche veröffentlicht

Die Veranstalter haben das Segel-Programm für die Kieler Woche vorgestellt mit über 4.000 Sportlerinnen und Sportler, 60 Nationen und 20 Bootsklassen. Ab dem 18. Juni sollen die Wettbewerbe starten. Für Susann Beucke aus Strande (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und ihre Steuerfrau wird es die letzte Regatta im 49er-FX. Beucke will sich künftig dem Hochseesegeln widmen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr holten die beiden Seglerinnen gemeinsam Silber. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 08:30 Uhr

Fortsetzung der Koalitionsverhandlungen in Kiel

Die Spitzen von CDU und Grünen in Schleswig-Holstein setzen heute ihre Koalitionsverhandlungen fort. Die Runde mit jeweils zwölf Politikern und Politikerinnen kommt am frühen Nachmittag in einem Kieler Hotel zusammen. Zum Auftakt vor zwei Wochen hatten sich sowohl Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) als auch die Grünen-Spitzenkandidatinnen der Landtagswahl, Monika Heinold und Aminata Touré (Grüne), zuversichtlich gezeigt. Ein Thema in der großen Verhandlungsrunde werde der finanzielle Rahmen sein, sagte Günther. Beide Seiten wollen bis zum 22. Juni den Koalitionsvertrag beschließen. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2022 06:00 Uhr

Kieler Woche: Mehr Züge in den Nächten am Wochenende geplant

Am Pfingstwochenende sind die Züge in Schleswig-Holstein teilweise überfüllt gewesen. Das bestätigte am Dienstag ein Sprecher des Nahverkehrsbundes Nah.SH auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Auch zur Kieler Woche werden zahlreiche Reisende erwartet. So soll zum Beispiel zwischen Kiel und Neumünster in den Nächten am Wochenende alle 20 Minuten eine Bahn fahren - statt jede halbe Stunde, so der Nah.SH-Sprecher. Die konkreten Fahrzeiten sind bereits im Internet abrufbar. Generell sei es aber schwierig, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, hieß es, weil bundesweit keine Fahrzeuge und kein Personal mehr zur Verfügung stünden. | NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 5 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.06.2022 | 10:00 Uhr