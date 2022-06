Stand: 03.06.2022 08:32 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Gute Buchungslage über Pfingsten

Am langen Pfingstwochenende sind die Hotels und Ferienwohnungen in der Region sehr gut gebucht. Eine ungewöhnlich hohe Nachfrage meldet die Eckernförder Bucht: In Schwedeneck, Strande, dem Dänischen Wohld und Eckernförde etwa sind bereits drei Viertel der Betten ausgebucht, sagte der Geschäftsführer der Eckernförder Touristik und Marketing GmbH, Stefan Borgmann. Ihm zufolge hat das mit der guten Werbung im vergangenen Frühjahr zu tun. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

Diskussion über Zukunft der Sportvereine

Wie geht es nach der Corona-Krise weiter mit den Sportvereinen in unserer Region? Darüber sprechen heute und morgen rund 150 Vereinsvorstände beim "Sport-Dialog" in Kiel. Im Veranstaltungszentrum Kiel-Mettenhof geht es unter anderem darum, wie sich die Sportvereine für die Zukunft aufstellen können. Eingeladen hat der Landessportverband Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

9-Euro-Ticket: Zusätzliche Busse an Wochenenden im Juni

Die Nordbahn rechnet durch das 9-Euro-Ticket mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen - besonders am Pfingstwochenende. Zwischen den beliebten Urlaubsorten Büsum und Heide werden daher am Wochenende und an Feiertagen zusätzliche Expressbusse eingesetzt. Auch zwischen Neumünster und Bad Oldesloe werden zur Verstärkung Busse eingesetzt. Die Busse der Linie RB 82 verkehren direkt - das heißt ohne Zwischenstopps - zwischen Neumünster, Bad Segeberg und Bad Oldesloe. Sie starten in Neumünster und Bad Oldesloe jeweils zehn Minuten nach der regulären Abfahrtszeit der Züge. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenz liegt nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 2.6.) im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei 590,0. Die Stadt Neumünster hat eine Inzidenz von 445,5 und Kiel von 474,5. Für den Kreis Plön wurde eine Inzidenz von 490,9 gemeldet.

