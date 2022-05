Stand: 30.05.2022 10:36 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Iris Ploog neue Bürgermeisterin von Eckernförde

Iris Ploog wird neue Bürgermeisterin von Eckernförde. Die SPD-Politikerin setzte sich gestern in der Stichwahl durch. Ploog holt laut dem amtlichen Endergebnis 58,6 Prozent und gewann zudem jeden Wahlbezirk. Die parteilose Gegenkandidatin Jenny Kannengießer, die von der CDU, den Grünen und FDP unterstützt wurde, kam auf 41,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Eckernförde lag bei 39,5 Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 16:30 Uhr

"Jugend forscht": Erfolge für Schüler aus Kiel und Güby

Beim Bundeswettbewerb "Jugend forscht" in Lübeck haben in diesem Jahr auch Sieger aus unserer Region, Auszeichnungen für innovative Ideen bekommen. Die Kielerin Tonya Avemarg gewann im Bereich Biologie. Die 15-Jährige entwickelte eine spezielle Aquakultur, mit der in Fischbecken Reste von Fischfutter und andere Reststoffe, durch Tiere umweltverträglich und kostengünstig abgebaut werden. Außerdem bekamen Amelie Foshag und Melina Lopez von der Stiftung Louisenlund in Güby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) die Auszeichnung im Fach Physik. Sie entwickelten spezielle Zellen, in denen Wärme in elektrische Energie umgewandelt wird. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 08:30 Uhr

Kiel: Ermittlungen gegen Möbel Höffner eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat das Ermittlungsverfahren gegen Möbel Höffner wegen Naturzerstörung beim Bau des Möbelhauses auf dem Prüner Schlag mangels Beweisen eingestellt. Zuerst hatten die Kieler Nachrichten berichtet. Demnach soll unter anderem ein Gutachten nicht zu dem Schluss gekommen sein, dass bestimmte, streng geschützte Tiere getötet wurden. Lediglich Kaninchen hätten ihr Leben verloren, dafür könne aber keine Person verantwortlich gemacht werden, hieß es. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.05.2022 | 08:30 Uhr