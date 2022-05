Stand: 27.05.2022 11:16 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Nachfolger für Forschungsschiff "Polarstern"

Vor mehr als 40 Jahren ist in Kiel und Rendsburg das Forschungsschiff "Polarstern" gebaut worden. Jetzt soll ein Nachfolger des schwimmenden Labors entstehen. Dafür hat der Bundestag zusätzliche Mittel bewilligt, weshalb das Projekt nach Jahren der Planung europaweit ausgeschrieben werden kann. Laut dem maritimen Koordinator des Landes, Andreas Burmester, könnten von dem Auftrag nicht nur die Kieler, sondern auch weitere Werften in Schleswig-Holstein profitieren. In rund fünf Jahren soll die "Polarstern" ersetzt werden. Die Kosten für das neue Forschungsschiff des Alfred-Wegner-Institutes sollen sich auf fast eine Milliarde Euro belaufen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:30 Uhr

Auto in Gleisen legt Zugverkehr lahm

Zwischen Kiel und Rendsburg ist in der Nacht der Zugverkehr unterbrochen worden. Laut Polizeiangaben war im Kieler Stadtteil Hassee ein Auto in die Gleise gefahren. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt, die Bergung dauerte etwa eine Stunde. Für die Zugreisenden wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:30 Uhr

Vatertag verlief ruhig

Die Polizei war in Kiel, Neumünster sowie in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön auf alles vorbereitet. Am gestrigen Vatertag blieb es jedoch weitestgehend ruhig. Die Kieler Polizei meldete bis zum Nachmittag nur 20 Einsätze mit Bezug zum Vatertag. Laut einem Polizeisprecher sei das sehr wenig und man sei auf mehr eingestellt gewesen. Auch an anderen bekannten Treffpunkten wie dem Einfelder See bei Neumünster blieb es ruhig. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:30 Uhr

Fridays for Future heute Nachmittag in Kiel

In Kiel will heute Nachmittag die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future mit einer Demo durch die Innenstadt ziehen. Der Protestmarsch soll gegen 13 Uhr am Hauptbahnhof starten, von wo aus es dann in Richtung Landeshaus geht. Die Veranstalter rechnen mit etwa 500 Teilnehmern. Die Polizei geht nach eigenen Angaben bis etwa 15:30 Uhr von Verkehrsbeeinträchtigungen in der Kieler Innenstadt aus. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2022 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

