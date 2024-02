Stand: 21.02.2024 09:49 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel-Dietrichsdorf: Flugblätter mit rassistischen Parolen gefunden

Vor einem Supermarkt in Kiel-Dietrichsdorf hat eine Anwohnerin Ende Januar Flugblätter mit rassistischem Inhalt gefunden und der Poliziei gemeldet. Nach eigenen Angeben hat die Polizei vor Ort noch mehrere solcher schwarz-weiß Drucke mit rassistischen Parolen gefunden. Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Verdachts auf Volksverhetzung. Zunächst hatten die Kieler Nachrichten über den Fall berichtet. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:30 Uhr

B502 bei Schönkirchen: Sanierungsarbeiten dauern länger

Die B502 bei Schönkirchen (Kreis Plön) ist nach einem Erdrutsch in Richtung Kiel gesperrt worden. Nun teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mit, dass die Sanierungs- und Reinigungsarbeiten länger andauern werden als zunächst angenommen. Einen Termin nannte der LBV.SH nicht. Zu dem Erdrutsch kam es bereits am Sonnabend. Ein Teich oberhalb der Straße war wegen eines verstopften Abflussrohrs übergelaufen. Das Rohr ist mittlerweile wieder frei. Der vom Wasser abgetragene Hang neben der Straße muss wieder aufgefüllt werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.02.2024 08:30 Uhr

Demonstrationen vor Lidl-Lagern in Wasbek und Siek

Laut Polizei haben am Dienstagabend etwa 70 Menschen vor dem Großlager des Lidl-Discounters in Wasbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) demonstriert. Vor dem Logistikzentrum in Siek (Kreis Stormarn) zählten die Beamten etwa 30 Trecker. In der Nacht lösten sich die Aktionen auf. Zum Hintergrund der Protestaktion konnte die Polizei nichts sagen. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:00 Uhr

Landessportverband zeichnet Athleten aus

Am Dienstagabendhaben der Landessportverband und die Landesregierung die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2023 geehrt. Neben Läuferin Alina Ammann nahmen auch Colin Kleine-Bekel vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel sowie Para-Judoka Lennart Sass und Seglerin Emma Kohlhoff die Ehrung persönlich im Haus des Sports in Kiel entgegen. Um geehrt zu werden, mussten die Sportlerinnen und Sportler bei Welt- oder Europameisterschaften unter den ersten Acht gelandet sein, einen Titel als deutscher Meister oder Meisterin errungen haben oder für die Nationalmannschaft nominiert worden sein. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 07:00 Uhr

