Stand: 19.02.2024 09:27 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Immer mehr Akku-Züge in Schleswig-Holstein

Auf den Bahnstrecken in Schleswig-Holstein sind immer mehr Akku-Züge unterwegs. Seit diesem Wochenende fahren die elektrisch betriebenen Züge auch auf der Strecke zwischen Neumünster und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Nach Angaben der Nordbahn sollen auf dieser Strecke bis zum Herbst alle Diesel- durch Akku-Züge ersetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 08:30 Uhr

B502 Richtung Kiel bleibt heute gesperrt

Nach einem Erdrutsch auf der Bundesstraße 502 in Höhe Mönkeberg und Schönkirchen im Kreis Plön bleibt die Fahrbahn in Richtung Kiel am Montag gesperrt. Nach Angaben der Polizei war ein Regenrückhaltebecken wegen verstopfter Leitungen übergelaufen. Das Wasser floss deshalb in Richtung Straße. Anschließend rutschten Schlamm, Erde und Geröll auf die Fahrbahn. Bevor die Straße geräumt werden kann, muss das Problem am Regenrückhaltebecken gelöst werden. Berufspendler müssen sich deshalb darauf einstellen, dass die Straße voraussichtlich noch bis zum Abend gesperrt bleibt. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 08:30 Uhr

VR Classics in Neumünster: Dreher ist "Rider of the Year"

Am Wochenende ist die Spitzenklasse des Pferdesports zu Gast bei den VR Classics in Neumünster gewesen. Es ist das größte Reitturnier im Land. Beim Springreiten gewann Hans-Dieter Dreher aus Baden-Würrtemberg die prestigeträchtige Riders Tour und wurde erstmals "Rider of the Year". Im Großen Preis von Neumünster hingegen musste er sich am Sonntag knapp gegen den Niedersachsen Philip Rüping geschlagen geben. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 08:30 Uhr

Handball-Bundesliga: Sieg für den THW Kiel

In der Handball-Bundesliga hat sich der THW Kiel am Sonntag zuhause gegen den TVB Stuttgart mit 39:36 durchgesetzt. Zur Pause führte der deutsche Rekordmeister nur knapp, konnte sich dann aber zu Beginn des zweiten Durchgangs entscheidend absetzen. Die "Zebras" sind nun Tabellen-Vierter. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.02.2024 | 08:30 Uhr