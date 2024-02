Stand: 16.02.2024 09:02 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Ver.di und Fridays for Future demonstrieren gemeinsam in Kiel

Die Gewerkschaft ver.di hat gemeinsam mit der Klimabewegung Fridays for Future heute zu einem Protestmarsch durch Kiel und einer Kundgebung vor dem Landeshaus aufgerufen. Gegen 10 Uhr wollen sich Beschäftige aus dem Busgewerbe und Mitglieder der Klimabewegung am Kieler Hauptbahnhof treffen. Im Gepäck haben die Demonstranten eine Petition des Bündnisses "Wir fahren zusammen", das bessere Arbeitsbedingungen fordert. "Damit wollen wir deutlich machen: Wir stehen hinter den Forderungen der Beschäftigten und wir wollen jetzt ein Handeln der Politik und der Arbeitgeber sehen. Und das werden wir vor dem Landtag nochmal deutlich machen", sagte Charlotte Stenzel von Fridays for Future. Die Polizei erwartet etwa 2.000 Menschen. Im Tarifstreit fordert ver.di für die Busfahrer derzeit kürzere Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 08:30 Uhr

Demonstration gegen rassistische Politik in Kiel

In Kiel soll heute laut Stadt ab 17 Uhr eine Demonstration im Bereich Hopfenstraße stattfinden. Laut Anmelder soll dort vor der AfD-Zentrale gegen rassistische Politik protestiert werden. Es sind 500 Personen angemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 08:30 Uhr

Polizei fahndet nach Trickbetrügern

Die Polizei in Neumünster und Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sucht nach Trickbetrügern. Am Mittwoch sollen drei Männer bei zumeist älteren Menschen geklingelt haben. Sie gaben laut Polizei vor, die Wasserleitungen zu überprüfen. So kamen sie in die Wohnungen. Während ein Täter das Opfer abgelenkt hatte, durchsuchten die anderen die Wohnungen nach Bargeld und Wertsachen. Wie hoch der Schaden ist, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 08:30 Uhr

VR Classics in Neumünster: Finale am Sonntag

Noch bis Sonntag findet in den Holstenhallen in Neumünster das größte Reitevent Schleswig-Holsteins statt: die VR Classics. Laut Veranstalter nehmen mehr als 240 Reiterinnen und Reiter teil. Am Sonntag findet unter anderem der mit etwa 60.000 Euro dotierte Große Preis der Volks- und Raiffeisenbanken statt. Dieser ist auch gleichzeitig das Finale der Riders Tour. Außerdem wird am Sonntag die 9. von insgesamt 11 Etappen des Dressur-Weltcups entschieden. Die Veranstalter rechnen mit etwa 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Neumünster. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 06:00 Uhr

Neue Technik erkennt leere Löschteiche im Kreis Plön

Die freiwillige Feuerwehr in Kalübbe (Kreis Plön) hat Sensoren in die Löschteiche einbauen lassen, die den Pegelstand messen. Dieser ist dann über einen Bildschirm im Gerätehaus ablesbar. Vor drei Jahren hatten sie bei einem Einsatz festgestellt, dass der Löschteich leer war. Daher sind die Feuerwehrleute regelmäßig zu den Löschteichen im Kreis fahren, um sicherzustellen, dass sie genug Wasser haben. Mit der neuen Technik sparen sie nun Zeit. Das Pilotprojekt ist Teil der Digitalisierungsstrategie des Kreises Plön und soll mindestens fünf Jahre laufen. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2024 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.02.2024 | 08:30 Uhr