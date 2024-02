Stand: 12.02.2024 09:26 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Universität Kiel: Neue Präsidentin, neuen Präsident erst 2025

Nach dem Rücktritt der Präsidentin der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), Professorin Simone Fulda, wird laut CAU ein fünf köpfiges Team um Uni-Kanzlerin Claudia Ricarda Meyer die Geschäfte in den nächsten Monaten führen. Eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten wird es voraussichtlich im ersten Quartal 2025 geben. Fulda stand in der Kritik, weil Vorwürfe der Datenmanipulation in wissenschaftlichen Arbeiten, für die sie inhaltlich verantwortlich gewesen sein soll, im Raum stehen. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 08:30 Uhr

Kiel: Ergebnis des Haushalts 2023 schließt mit Plus ab

Das Ergebnis des Haushalts 2023 schließt laut Pressedienst der Stadt Kiel mit einem Plus von 105 Millionen Euro ab. Beim Amtseintritt von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer im Jahr 2014 lag noch ein Haushaltsdefizit von 300 Millionen Euro vor. Grund für die Verbesserung sind die hohen Gewerbesteuereinnahmen sowie die Konsolidierungshilfe vom Land. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 08:30 Uhr

Kieler Ausbildungsschiff gestartet

Am Sonnabend ist das Kieler Ausbildungsschiff ALKOR im Rahmen des Pilotprojekts "Searanger" erstmals zu einer Ausbildungsfahrt für Fischer aus Mecklenburg-Vorpommern gestartet. Bei dem Projekt lernen Fischer meereswissenschaftliche Methoden kennen. Beteiligt daran sind Forschende der Uni Kiel, des GEOMAR - Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel sowie der Universität Hamburg. Im Projekt namens SpaceParti werde gemeinsam mit der Küstenfischerei in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern geforscht, wie die Fischerei nachhaltig gestaltet werden kann, so Kai de Graaf von der Uni Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 12.02.2024 08:30 Uhr

