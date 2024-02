Stand: 09.02.2024 09:23 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Sturmflutwarnung für die Ostseeküste

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt vor einer Sturmflut an der Ostseeküste von Schleswig-Holstein. Im Laufe des Tages kann der Wasserstand etwa einen Meter über dem mittleren Wasserstand liegen. Laut Umweltministerium in Kiel könnte es an der Küste von Schwansen zwischen Schleimünde und Waabs (Kreis Rendsburg-Eckernförde) je nach Wellengang gefährlich werden. Dort hatte die vergangene Oktobersturmflut die Regionaldeiche stark beschädigt. Fraglich ist, wie viel Druck die Notdeiche aushalten. In diesem Bereich liegt auch der schon damals stark beschädigte Campingplatz Lehmberg. Das Umweltministerium rät, gefährdete Bereiche nicht zu betreten. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 09:00 Uhr

Wissenschaftler der CAU wollen Rücktritt von CAU-Präsidentin Fulda

In Kiel erhöht sich der Druck auf Simone Fulda, Präsidentin der Christian-Albrechts-Universität (CAU) in Kiel. Wissenschaftler der CAU hatten Fulda am Donnerstag zum Rücktritt aufgefordert, wie die Kieler Nachrichten berichten. In einem Schreiben begründen das die Forscher demnach mit dem Scheitern aller Neuanträge in der Exzellenzinitiative und Zweifeln an der wissenschaftlichen Integrität Fuldas. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass drei neue Forschungsprojekte keine Fördergelder bekommen. Zudem hatte ein Wissenschaftsblog Simone Fulda Datenmanipulation bei früheren Forschungsarbeiten vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 08:30 Uhr

Ostsee-Sturmflut: Goldschmidt will Unterstützungspaket vorstellen

Küstenschutzminister Tobias Goldschmidt (Grüne) will heute beim ersten von drei Treffen in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) seine Pläne für ein Unterstützungspaket nach der Ostsee-Sturmflut im Oktober vorstellen. Weitere Termine sind in Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Großenbrode (Kreis Ostholstein) geplant. Kommunen an der Ostseeküste erwarten Antworten, wer für den Wiederaufbau der Regionaldeiche zahlt und wie sich die Kommunen in Zukunft einen besseren Küstenschutz leisten könnten. Die Sturmflut hatte etwa den Deich bei Damp und auch den Ostseeküstenradweg schwer beschädigt. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 08:30 Uhr

Laden mit nachhaltiger Kleidung in Kiel bekommt Starthilfe

Das Konzept eines geplanten Kleidungsgeschäfts aus Kiel hat den ersten Platz eines Wettbewerbs des Stadtmarketing Kiels gewonnen. Der Preis sind günstige Mietkonditionen für den Laden, der im Gebiet der Kehden- und Küterstraße eröffnen soll und auch nachhaltige Kleidung verkaufen will. Auf dem zweiten Platz landete ein Online-Fachhandel für Christbaumschmuck, der nun den Schritt in die Kieler Fußgängerzone wagen will. Den Wettbewerb, der die Innenstadt attraktiver machen soll, gibt es seit 2022. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.02.2024 | 09:00 Uhr