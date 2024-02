Stand: 08.02.2024 10:48 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bundeswehr-Soldaten in Eckernförde vor Gericht - Prozessbeginn geplatzt

Ursprünglich sollte heute der Prozess wegen schweren Bandendiebstahls gegen vier Soldaten vor dem Amtsgericht Eckernförde beginnen. Allerdings gab das Gericht einem Befangenheitsantrag der Verteidiger gegen einen Schöffen statt - der Mann ist selbst Angehöriger der Marine. Neues Datum für den Prozessbeginn ist nach NDR Informationen der 20. Februar. Die 22- bis 28-jährigen sollen Einbrüche in verschiedene Gebäude der Bundeswehr begangen und dabei Ausrüstungsgegenstände der Bundeswehr im Wert von insgesamt etwa 115.000 Euro gestohlen haben. Laut Saatsanwaltschaft werden ihnen Bandendiebstähle, Sachbeschädigungen und eine Verabredung zu einem Verbrechen vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 11:00 Uhr

Malteser: Ehrenamtliche Hundehalter sollen Seniorenheime besuchen

In Kiel suchen die Malteser für ihr neues Angebot "Hundehalter mit Herz" Menschen mit einem Hund. Dabei geht es um einen ehrenamtlichen Besuchsdienst in Senioren- und Pflegeheimen. Nach einem Kurs mit dem Hund und einer Prüfung sollen die Hundehalter mit ihren Vierbeinern alten und kranken Menschen Abwechslung im Alltag bieten. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 08:30 Uhr

Fast 1.800 Einsätze für Rendsburger Rettungshubschrauber in 2023

Im vergangenen Jahr ist der Rettungshubschrauber Christoph 42 insgesamt 1.776 mal zu Einsätzen ausgerückt, das teilte die DRF Luftrettung mit. In etwa sei das soviel wie im Jahr zuvor. Der Großteil der Einsätze entfiel auf die Notfallrettung. Rund 300 mal ging es um den Transport kritisch verletzter oder erkrankter Menschen von einer Klinik in eine andere. Dank der verbauten Technik kann der in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) stationierte Hubschrauber auch nachts eingesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 08:30 Uhr

FSG-Werften: SPD, SSW und Grüne fordern neue Leitung

Der Ruf nach einer neuen Leitung für die Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG) wird lauter: Nach der Landes-SPD haben auch SSW und Grüne in Schleswig-Holstein gefordert, dass Eigentümer und Geschäftsführer Lars Windhorst die FSG Nobiskrug GmbH für neue Investoren öffnet. Im Wirtschaftsausschuss berichtete die IG Metall über verspäteten Lohn und Probleme bei der Materialbeschaffung. Der Ausschussvorsitzende und Ex-Wirtschaftsminister Bernd Buchholz von der FDP gab jedoch zu bedenken, dass die Werften die Krise der vergangenen Jahre ohne Windhorst möglicherweise nicht überstanden hätten. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 08:30 Uhr

Sturmschäden: Freizeitskipper können vorerst nicht in Damp anlegen

Freizeitskipper können im Hafen des Ostseebads Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) vorerst nicht anlegen. Grund dafür sind die Schäden, die die Ostsee-Sturmflut im vergangenen Oktoberangerichtet hat. Laut Bürgermeisterin Barbara Feyock (SPD) ist noch nicht klar, wieviel von den Reparaturkosten das Land übernimmt. Erst wenn das feststeht, könne mit den Arbeiten begonnen werden. In Kiel-Schilksee, Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) und Wassersleben an der Flensburger Förde soll dagegen - nach jetzigen Planungen - bis zum Saisonbeginn alles instandgesetzt sein. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 08:00 Uhr

THW Kiel verliert gegen Magdeburg: Der Meistertraum ist vorbei

Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga eine Heimniederlage kassiert. Gegen den SC Magdeburg verloren die "Zebras" am Mittwochabend mit 26:33 (13:15). Damit sind die Chancen, dass die Kieler ihren Meistertitel aus dem Vorjahr verteidigen können, weiter gesunken. Nach 19 Spieltagen hat der THW nun acht Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Magdeburg.| NDR Schleswig-Holstein 08.02.2024 06:00 Uhr

