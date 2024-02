Stand: 07.02.2024 09:41 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Vorwurf der Datenmanipulation gegen Kieler Uni-Präsidentin

Ein Wisschenschaftsblog erhebt schwere Vorwürfe gegen die Präsidentin der Kieler Christian-Albrechts Universität. Professorin Simone Fulda soll laut dem Internet-Blog forbetterscience.com bei früheren Forschungsarbeiten Daten manipuliert haben. Fulda hat in der Vergangenheit gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern einige Arbeiten auf dem Gebiet der Krebsforschung veröffentlicht. Laut Autor und Biologe Leonid Schneider soll es dabei in mehreren Fällen zu Datenmanipulationen gekommen sein. Fulda sagte NDR Schleswig-Holstein, dass sie den Vorwurf mit allem Nachdruck zurückweise. Die Universität teilte mit: Die Hinweise würden derzeit geprüft. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 08:30 Uhr

Zahnmobil bekommt positive Rückmeldungen

Seit Januar läuft das Projekt Zahnmobil der Diakonie Altholstein und dem UKSH. Das Mobil dient zur Grundversorgung hilfsbedürftiger Menschen und wird gut angenommen. "Wir haben verschiedene Standorte bereits ausprobiert, sowohl in Kiel, Neumünster, Segeberg und Husum (Kreis Nordfriesland) waren wir bereits. Und grundweg haben wir wirklich positive Rückmeldungen", sagt Vanessa Trampe-Kieslich von der Diakonie NDR Schleswig-Holstein. Ein zahnärztliches Team des UKSH fährt im Rahmen des Projektes mehrmals in der Woche Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe der Diakonie an. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 08:30 Uhr

Spitzenspiel im Handball: THW Kiel empfängt SC Magdeburg

Heute Abend startet die zweite Saisonhälfte in der Handball-Bundesliga mit einem Spitzenspiel: Der deutsche Meister THW Kiel empfängt um 20.30 Uhr den aktuellen Tabellenführer SC Magdeburg. Es ist zudem das erste Spiel nach der Europameisterschaft. Der THW Kiel ist Fünfter der Tabelle, zeigte aber im Herbst einen starken Aufwärtstrend. Nur ein Sieg könnte jedoch die geringen Titelhoffnungen der "Zebras" erhalten. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2024 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.02.2024 | 08:30 Uhr