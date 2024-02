Stand: 06.02.2024 08:49 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Betrunkener in Eckernförde niedergeschlagen und ausgeraubt: Polizei ermittelt

Die Polizei in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sucht nach drei Unbekannten. Laut den Ermittlern soll ein 31-Jahre alter Mann am Samstagabend am Eckernförder Bahnhof einen stark angetrunkenen Mann bemerkt haben. Gemeinsam mit weiteren Männern half er demnach dem Betrunkenen. Als der 31-jährige Helfer nach Hause gehen wollte, riss den Angaben zufolge einer der anderen Helfer den betrunkenen Mann um, schlug mit zwei weiteren Männern auf den Mann ein und trat ihn. Die Gruppe soll das Portemonnaie mit Bargeld und Ausweispapieren des Betrunkenen gestohlen haben. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 8:30 Uhr

Kinderschutzbund warnt vor Cybergrooming

Der Kinderschutzbund in Kiel warnt vor sexualisierter Gewalt im Netz. Eine besondere Gefahr sei das Cybergrooming, so die Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes Irene Johns. Cybergrooming bedeutet, dass sich Erwachsene in den sozialen Medien oder beim Gaming als Gleichaltrige ausgeben, um so Treffen außerhalb des digitalen Lebens zu vereinbaren. "Was wir inzwischen wissen, ist, dass nahezu jedes vierte Kind von 8 bis 17 Jahren damit bereits konfrontiert worden ist", sagt Johns. Sie betont, Kinder sollten keine persönlichen Daten und Fotos an Fremde weitergeben und nicht mit unbekannten Personen chatten. Eltern und Lehrkräfte sollten mit den Kindern im Gespräch bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 8:30 Uhr

Hilfsbrücken am Winterbeker Weg werden gebaut

In Kiel finden derzeit erste Maßnahmen für den Bau zweier Hilfsbrücken am Winterbeker Weg statt. Die Stadt teilte mit, dass unmittelbar vor der Kreuzung zur Rendsburger Landstraße noch bis Freitag Grünarbeiten durchgeführt werden sollen. Dadurch kann es sein, dass Geh und Radweg nicht wie gewohnt zur Verfügung stehen. Außerdem ist die Fahrbahn der Rendsburger Landstraße stadtauswärts verengt. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2024 8:30 Uhr

