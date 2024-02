Stand: 02.02.2024 09:23 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bahn-Tocher saniert auf der Strecke Kiel - Lübeck

Zahlreiche Bahnstrecken sind marode, viel zu lange wurde nicht investiert. Nun hat DB InfraGo, ein neues Tochterunternehmen der Bahn, einen Zehn-Punkte-Plan vorgestellt. Darin enthalten ist auch die Strecke von Kiel nach Lübeck. Bis 2026 soll der Abschnitt bis nach Preetz (Kreis Plön) modernisiert werden. Außerdem sollen drei neue Haltestellen eingerichtet werden: Schwentinental-Gutenbergstraße, Preetz Nord und Preetz-Gartenhaus. Dazu sollen die Bahnhöfe in Elmschenhagen und Preetz saniert werden. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 08:30 Uhr

Nach Kollision mit Lkw: Eisenbahnbrücke in Kiel gesperrt

Die Eisenbahnbrücke in der Alten Lübecker Chausee in Kiel ist nach eine, Unfall gesperrt. Laut Polizei hat ein Lkw das Bauwerk heute Morgen gegen 5 Uhr beschädigt. Der Fahrer des Lastwagens fuhr davon und beging Fahrerflucht. Ein Gutachter überprüft im Moment, wie sehr die Brücke beschädigt wurde. So lange bleibt das Bauwerk laut Polizei für Züge und den Autoverkehr gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 08:30 Uhr

ÖPNV streikt in Kiel und Umgebung

Der Warnstreik im Nahverkehr ist aus Sicht der Gewerkschaft gut angelaufen, meinte ver.di-Sprecher Frank Schischefsky. Arbeitgeber und Gewerkschaft verhandeln aktuell einen neuen Manteltarifvertrag. Ver.di will unter anderem die Arbeitzeiten der Beschäftigten von 39 auf 35 Wochenstunden verkürzen. Die Arbeitgeber halten die Forderung für nicht umsetzbar und den Warnstreik für überzogen. Im Kreis Plön fährt nach Angaben der Verkehrbetriebe VKP ein Großteil der Busse. Reisende sollten sich dennoch im Internet oder den ÖPNV-Apps informieren. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2024 08:30 Uhr

