Stand: 01.02.2024 09:49 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Schüler aus Eckernförde gewinnen Start-up-Regionalfinale

Beim Regionalfinale der Start-up-Challenge haben Teilnehmende einer 11. Klasse der Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten am Berufsbildungszentrum in Eckernförde gewonnen. Bei ihrem Konzept "SecondStep - Footwear" geht es darum, retournierte Schuhe aufzukaufen, eigenständig zu bewerten und zu günstigen Preisen zu verkaufen, damit diese nicht von den Versandhändlern vernichtet werden. Zur Belohnung erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Prämie von 300 Euro, die vom Wirtschaftskreis Eckernförde gesponsert wurde. Außerdem haben sie sich für das Landesfinale in Kiel am 23. Februar qualifiziert. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 08:30 Uhr

Klinikmitarbeiter setzen Zeichen gegen Rechtsextremismus

Hausleitung und Beschäftigte des Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK) in Neumünster wollen heute mit einer sogenannten aktiven Mittagspause ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Zwischen 13.15 und 13.45 Uhr treffen sich die Teilnehmenden laut Klinikleitung zu der Kundgebung. In Kiel soll am Freitag wieder gegen Rechtsextremismus demonstriert werden. Laut Polizei sind zu einer Kundgebung um 15 Uhr auf dem Exerzierplatz 4.000 Teilnehmende angemeldet. Dafür wird der Parkplatz für Autos bereits ab 12 Uhr gesperrt. Nach der Kundgebung ist außerdem ein Demonstrationszug über die Rathausstraße, die Holstenbrücke, die Andreas-Gayk-Straße, das Sophienblatt und über Ringstraße und Schützenwall zurück zum Exerzierplatz geplant. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.02.2024 | 08:30 Uhr