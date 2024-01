Stand: 29.01.2024 09:35 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Hungriger Einbrecher in Rendsburg isst Käsekuchen

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Eckernförder Straße in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) überraschte am Sonnabend gegen Mitternacht einen Einbrecher. Der Mieter hörte Geräusche aus seiner Küche und fand dort einen fremden Mann am Tisch. Dieser ließ sich gerade den Käsekuchen vom Nachmittag schmecken. Der Wohnungsinhaber sprach den Mann an, dieser flüchtete daraufhin umgehend. Außer dem Diebstahl des Käsekuchens wurden keine weiteren Gegenstände entwendet. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 11:00 Uhr

Neumünster und Rendsburg: Demos gegen Rechtsextremismus am Sonntag

Am Sonntag hat es in mehreren Städten weitere Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gegeben. Auf dem Großflecken in Neumünster kamen am Sonntag laut Polizei mehr als 4.000 Teilnehmer zusammen. Unter ihnen war auch Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD). In seiner Rede kritisierte er unter anderem die Abschiebegedanken der Partei "Heimat Neumünster", die in der Ratsversammlung der Stadt sitzt. Auch in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurde am Sonntag demonstriert. Knapp 4.500 Menschen nahmen laut Polizei am Protestzug von der Hafenspitze zum Rathausmarkt teil. Dazu hatte das "Eckernförder Bündnis gegen rechts" aufgerufen. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:30 Uhr

Demonstrationen gegen Rechtsextremismus am Sonnabend

Auch am Sonnabend wurde in der Region gegen Rechtsextremismus demonstriert. In Kiel waren es mehr als 11.000 Menschen, nach Rendsburg kamen etwa 2.200. Auch in kleineren Städten und Gemeinden wie Schwentinental (Kreis Plön), Osdorf und Nortorf (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) gingen jeweils mehrere Hundert Menschen auf die Straßen. Insgesamt sind am Wochenende bei Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in mehreren Städten und Gemeindenmehr als 35.000 Menschen auf die Straßen gegangen. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:30 Uhr

Projekt "Kein Täter werden" am UKSH

Schätzungsweise ein Prozent aller Männer hat pädophile Neigungen. Nicht alle werden straffällig, manche der Männer können ihre Veranlagung kontrollieren. Unterstützung kommt vom UKSH in Kiel durch das Projekt "Kein Täter werden." Durch die Theraphie können Männer lernen, mit ihrer Veranlagung zu leben, diese aber nicht auszuleben. Eine Voraussetzung dafür ist laut Professor Christian Huchzermeier vom UKSH in Kiel, dass sich die Männer früh Unterstützung holen. Bis zu 30 Betroffene durchlaufen jedes Jahr die Therapie am UKSH, mit dem Ziel, Kinder zu schützen. Den Vorwurf von Opferschutzverbänden, man schütze potentielle Täter, weisen die Therapeuten zurück. | NDR Schleswig-Holstein 26.01.2024 08:30 Uhr

Unfall auf der B76 bei Preetz

Auf der B76 hat es am Morgen bei Preetz (Kreis Plön) einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Laut der Polizei ist bei Ausfahrt Preetz-Schellhorn ein Auto abgebogen und dabei mit einem anderen Pkw zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Die B76 war für eine Stunde voll gesperrt, mittlerweile ist die Spur Richtung Kiel wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 29.01.2024 08:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.01.2024 | 08:30 Uhr