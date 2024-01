Stand: 23.01.2024 09:07 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Neuer Landrat im Kreis Rendsburg-Eckernförde gewählt

Der CDU-Politiker Ingo Sander wird neuer Landrat im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Der 50-Jährige hat sich am Montagabend im Kreistag mit 43 von 63 Stimmen gegen seine beiden Konkurrenten Klaus Sälzer (sechs Stimmen) und Simon Preuß (acht Stimmen) durchgesetzt. "Ich freue mich sehr über den breiten Rückhalt. Natürlich ist es toll so ein Ergebnis einzufahren", sagte Sander nach der Wahl. Der aktuelle Landrat, Rolf-Oliver Schwemer (parteilos), hatte im vergangenen Sommer mitgeteilt, dass er nicht erneut bei der Landratswahl antreten werde. "In der Demokratie gehört Wechsel auch dazu", so Schwemer damals. Sander wird das Amt des Verwaltungschefs im Rendsburger Kreishaus ab dem 1. Juli 2024 übernehmen. "Drei große Themen sehe ich im Fokus: Das ist die demografische Entwicklung, das ist der Klimaschutz und das ist die Digitalisierung", sagte Sander. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2024 08:30 Uhr

Holstein Kiel holt Alexander Bernhardsson

Holstein Kiel verpflichtet den Schweden Alexander Bernhardsson als Offensivspieler. Das hat die KSV Holstein am Montag mitgeteilt. Der 25-Jährige spielte bisher beim schwedischen Erstligisten IF Elfsborg und unterschreibt in Kiel einen Vertrag bis 2027. Der Neuzugang sei sowohl auf beiden Flügeln als auch im Sturm einsetzbar, sagte Uwe Stöver, KSV-Geschäftsführer Sport. Bernhardsson selbst freut sich auf seine neuen Aufgaben und hofft, sich schnell einzuleben. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 15:30 Uhr

Erneut tagelanger Streik bei der Bahn

Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, sechs Tage lang die Arbeit niederzulegen. Der Personenverkehr soll ab dem frühen Mittwochmorgen um 2 Uhr bis Montag um 18 Uhr bestreikt werden. Unterdessen hat die Bahn bereits den Notfahrplan für Schleswig-Holstein veröffentlicht. Während des Streiks sollen auf der Strecke Hamburg - Kiel die Züge im Zwei-Stunden-Takt fahren. Beim Fernverkehr empfiehlt die Bahn, die Reise zu verschieben. Nicht bestreikt werden die Nordbahn, AKN und erixx. Allerdings können trotzdem Züge verspätet sein oder ausfallen. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2024 10:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.01.2024 | 08:30 Uhr