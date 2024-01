Stand: 19.01.2024 09:01 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Trauerfeier für Günther Fielmann in Plön

Schleswig-Holstein nimmt Abschied von seinem Ehrenbürger Günther Fielmann. Der Gründer der Optikerkette war am 3. Januar im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lütjensee (Kreis Stormarn) gestorben. Die Trauerfeier findet im Rittersaal des Plöner Schlosses statt. 500 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind eingeladen. Unter ihnen auch Ministerpräsident Günther. Die Beisetzung des Verstorbenen findet kurz vorher im engsten Familienkreis statt. Fielmann ist seit 2016 Ehrenbürger Schleswig-Holsteins. 1972 eröffnete er sein erstes Augenoptikergeschäft - inzwischen beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben europaweit mehr als 23.000 Mitarbeiter in 1.000 Filialen. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2024 08:30 Uhr

Angebliche Handwerker erbeuten mehr als 10.000 Euro

Zwei angebliche Handwerker haben in Nienborstel im Kreis Rendsburg-Eckernförde eine 59 Jahre alte Frau bestohlen. Dabei erbeuteten sie nach Angaben der Polizei einen Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Unbekannten hatten demnach angeboten, einen Schaden am Dach des Hauses zu reparieren, der ihnen angeblich von außen aufgefallen war. Während die 59-Jährige mit einem der vermeintlichen Handwerker nach oben ging, durchsuchte der zweite Mann die Räume des Wohnhauses. Mit ihrer Beute entkamen die Trickdiebe in unbekannte Richtung. Die Polizei warnt davor, unangemeldete und nicht selbst beauftragte Handwerker in die Wohnung zu lassen. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2024 08:30 Uhr

Demonstration gegen rechts in Kiel

Erneut haben mehrere antifaschistische Gruppen zu einem Demonstrationszug durch Kiel gegen rechtsradikale Netzwerke aufgerufen. Die Polizei erwartet nach eigenen Angaben mehrere tausend Menschen - ähnlich wie am vergangenen Wochenende. Die Aktion beginnt um 17 Uhr am Bootshafen - anschließend soll der Protestzug durch mehrere Straßen ziehen und mit einer Kundgebung in der Ringstraße enden. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.01.2024 | 08:30 Uhr