Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Holstein Kiel startet als Tabellenführer in die Rückrunde

Am Freitagabend ist die Winterpause auch in der zweiten Fußball-Bundesliga vorbei. Holstein Kiel hat dann Eintracht Braunschweig zu Gast. Die Kieler starten als Tabellenführer und mit fünf Siegen in Folge in die Rückrunde. Gelingt am Freitag der Sechste, wäre das sogar ein neuer Vereinsrekord in der zweiten Liga. Mit einem Sieg wäre Holstein Kiel sicher weiter Tabellenführer. Aktuell hat St. Pauli zwei Punkte Rückstand, der Hamburger SV vier. Die schon vorher verletzten Fiete Arp, Carl Johansson, Philipp Sander, Benedikt Pichler und Thomas Dähne fallen weiter aus. Anpfiff ist am Freitag um 18.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 12:00 Uhr

Urteil im Totschlagprozess erwartet

Vor dem Kieler Landgericht wollen die Richter am Nachmittag das Urteil im Totschlagsprozess gegen einen 60-Jährigen Mann aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde verkünden. Laut Anklageschrift soll der Mann die damals 42 Jahre alte Frau, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, vor knapp einem Jahr mit 54 Messerstichen getötet und in einem Wassergraben bei Klein Bennebek (Kreis Schleswig-Flensburg) abgelegt haben. Die Kieler Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er die Frau tötete, weil er die Scheidung nach deutschem Recht nicht akzeptieren wollte und fordert 13 Jahre Haft wegen Totschlags. Der Verteidiger des Angeklagten forderte einen Freispruch. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 08:30 Uhr

Behinderungen am Rendsburger Kanaltunnel

Am Donnerstag Vormittag kann es zu Behinderungen am Rendsburger Kanaltunnel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) kommen. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr sollen in der Weströhre Sensoren ausgetauscht werden, die den Kohlenmonoxid-Gehalt der Luft überwachen. Während der Arbeiten läuft der Verkehr in beide Richtungen einspurig mit 40 Kilometern pro Stunde durch die Oströhre. Dort sind die Sensoren bereits im Oktober vergangenen Jahres ausgewechselt worden. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr rechnet mit Staus und Behinderungen und empfiehlt Auto- und Lkw-Fahrern über die Rader Hochbrücke auszuweichen. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 08:30 Uhr

Künstliche Intelligenz beim Bau von U-Booten in Kiel

Die Fachhochschule Kiel und die U-Boot-Werft ThyssenKrupp Marine Systems wollen künstliche Intelligenz beim Bau von U-Booten einsetzen. Drei Jahre lang soll nach Angaben eines Sprechers erforscht werden, wie komplexe Arbeitsplanung vereinfacht und effizienter gemacht werden kann. Es geht unter anderem um die Koordinierung von Personal, verfügbaren Anlagen und Produktionskapazitäten. Bisher gibt es den Angaben zufolge in diesem Bereich nur wenig Kenntnisse. Das Land Schleswig Holstein fördert das Projekt mit 340.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 18.01.2024 08:30 Uhr

