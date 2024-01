Stand: 17.01.2024 09:07 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Vorbereitungsarbeiten zur Renaturierung des Dosenmoors laufen

Das Dosenmoor bei Neumünster wird renaturiert. Zur Zeit laufen die ersten Vorbereitungsarbeiten mit einem Spezialbagger. Erst einmal werden hauptsächlich Birken gefällt. Denn für die ist ein wieder vernässtes Moor zu feucht, sagt die Stiftung Naturschutz. Noch gibt es in dem Gebiet Entwässerungsgräben. Diese sollen in einem zweiten Schritt nun wieder verschlossen werden. Bis Ende Februar soll dann dieser Teil der Renaturierung abgeschlossen sein. Weiter geht es dann nach der Brut und Setzzeit im September. Dann werden Wälle errichtet, um das Wasser im Moor zu halten. Schritt für Schritt soll der natürliche Wasserstand im Moor so wieder hergestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 08:30 Uhr

Fachleute sollen Frostschäden am Neuen Rathaus in Kiel prüfen

Wie geht es weiter mit den Frostschäden am Neuen Rathaus in Kiel? Nach Angaben eines Stadtsprechers wollen Fachleute das Problem in dieser Woche genau überprüfen. Erst danach kann abgesehen werden, wie genau die Schäden repariert werden können. So lange werden die Absperrungen auf der Kaistraße stehen bleiben müssen. In der vergangenen Woche waren an der Wasserseite des Gebäudes Steine aus der Fassade gebrochen und auf dem Gehweg gelandet. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 08:30 Uhr

Schwebefähre in Rendsburg fällt aus

Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung finden am Mittwoch Wartungsarbeiten an der Schwebefähre in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) statt. Bis voraussichtlich 14 Uhr kann die Schwebefähre den Nord-Ostsee-Kanal deshalb nicht überqueren. Auch die Personenfähre Adler 1 an der Kanalschleuse Kiel-Holtenau fährt am Mittwoch vorrübergehend nicht. Grund sind Arbeiten an der Steuerungstechnik des Schiffes. Geplant ist, dass die Adler 1 ab 18 Uhr wieder den Betrieb aufnehmen kann. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 08:30 Uhr

UKSH unter den geburtenstärksten Kliniken in Deutschland

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein gehört zu den vier geburtenstärksten Kliniken im vergangenen Jahr. Landesweit kamen nach Angaben der Klinik die meisten Kinder am UKSH zur Welt. Insgesamt kamen am Standort in Kiel 1.938 Kinder zur Welt. Damit verbuchte die Kieler Geburtsklinik des UKSH die meisten Geburten in der Landeshauptstadt. Insgesamt gab es an den UKSH-Standorten Kiel und Lübeck zusammen fast 4.150 Geburten. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 08:30 Uhr

