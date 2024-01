Stand: 16.01.2024 09:06 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bauunternehmer wegen Steuerhinterziehung vor Kieler Landgericht

Vor dem Kieler Landgericht beginnt am Dienstag der Prozess gegen einen 50-jährigen Bauunternehmer. Laut Landgericht ist er wegen Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung angeklagt. Er habe unter anderem für seine Mitarbeiter keine oder zu wenige Sozialversicherungsbeiträge gezahlt. Der Angeklagte soll zwischen 2012 und 2016 einen Schaden in Höhe von mehr als einer Millionen Euro verursacht haben. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 08:30 Uhr

Gemeinschaftsunterkunft in Schönberg nimmt ab Februar Flüchtlinge auf

Der Kreis Plön hat eine neue Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete eröffnet. Eine Jugendherberge in Schönberg wurde für 80 Geflüchtete umgebaut. Es soll eine Zwischenlösung für die Menschen sein, wenn Wohnraum fehlt, wie eine Sprecherin des Kreises Plön sagte. Die ersten Bewohner werden in Schönberg voraussichtlich Anfang Februar einziehen. Vor Ort wird die gemeinnützige Organisation Stadt.Mission.Mensch aus Kiel die Menschen betreuen. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 08:30 Uhr

Rendsburg-Eckernförde: Bornhöft und Albrecht ziehen Landratskandidatur zurück

Nach CDU-Bewerber Tim Albrecht hat jetzt auch Dennys Bornhöft von der FDP laut einer eigenen Erklärung seine Kandidatur von der Wahl zum Landrat des Kreises Rendsburg- Eckernförde am kommenden Montag überraschend zurückgezogen. Ein Grund dafür sei die Aufstellung des Kronshagener Bürgermeisters Ingo Sander zur Wahl, heißt es in der Erklärung. Dieser habe ebenfalls - wie Bornhöft - die Studienabschlüsse Diplom-Verwaltungswirt und Master für europäisches Verwaltungsmanagement. Damit fielen seine Alleinstellungsmerkmale im Bewerbungsfeld weg. Eine Wahl lebe aber von Auswahl. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 08:30 Uhr

Viele Glätteunfälle in der Stadt

In der Nacht zu Dienstag hat es in Kiel und Umgebung mehrere Glätteunfälle gegeben. Laut Polizei kam es auf der A7 von Kiel in Richtung Hamburg zu rund fünf Unfällen. Es gab keine Verletzten, nur Blechschäden. In Höhe der Auffahrt Neumünster-Süd rutschten gegen Mitternacht zwei kleine Lieferwagen aufeinander. Drei Fahrspuren mussten laut Polizei fast zwei Stunden gesperrt werden. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 08:00 Uhr

