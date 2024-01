Stand: 15.01.2024 09:28 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Etwa 7.000 Menschen demonstrierten gegen Rechts

Sonntagnachmittag hat in der Kieler Innenstadt eine große Demo gegen Rechts und gegen die AfD stattgefunden. Dazu hatte ein großes Bündnis aufgerufen. Angemeldet waren 500 Teilnehmende, gekommen sind laut Polizei etwa 7.000 Menschen. Davon war Leon Martin von der Grünen Jugend überwältigt. Er hatte die Demo als Reaktion auf ein Geheimtreffen von AfD-Politikern und Rechtsextremen in Potsdam angemeldet. "Ich glaube, es gibt nie einen wichtigeren Zeitpunkt, um sich gegen Faschismus zu positionieren und auf der Straße laut zu sein, um zu zeigen, dass man die Nazis hier nicht die Oberhand gewinnen lässt." Die Demo zog drei Stunden lang durch die Kieler Innenstadt. Dabei blieb es laut Polizei friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 08:30 Uhr

Bauern-Proteste zum Ende der Aktionswoche in Berlin

In Berlin endet heute die Aktionswoche der Bauern-Proteste mit einer großen Kundgebung. Aus den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde fahren mehrere Busse in die Hauptstadt. Bereits am Sonntag hatten sich aus dem Kreis Plön rund ein Dutzend Traktoren auf den Weg nach Berlin gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 08:30 Uhr

Sturmhochwasserschäden in Kiel-Schilksee werden repariert

Vor fast drei Monaten hat das Sturmhochwasser der Ostsee große Schäden in Kiel-Schilksee angerichetet. Die damals beschädigte Uferpromenade wird ab heute repariert, sagt Petra Holtappel, Leiterin des Grünflächenamts der Stadt Kiel. "Es werden etwa 1.000 Kubikmeter Boden eingebracht. Der wird von der Strandseite aus in einer flachen Böschungsneigung am Ende vor die jetzige Steilküste geschüttet und verdichtet, sodass der neue Boden die Steilküste schützen kann." Die Arbeiten dauern zwei Wochen. Wenn sich der Boden gesetzt hat, wird die Promenade gepflastert und anschließend freigegeben. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 08:30 Uhr

Es fahren wieder Züge zwischen Kiel und Oppendorf

Auf der Bahnstrecke Kiel-Oppendorf fahren seit Sonntag wieder Züge. Es ist ein erneuter Versuch, zum Regelverkehr zurückzukehren. Laut Betreiber erixx hat der Zughersteller Stadler zugesichert, ausreichend Akkuzüge bereitzustellen. In den vergangenen Monaten fielen fast alle Züge aus, es fuhren Ersatzbusse. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 08:30 Uhr

Herrenloser Koffer sorgt für Vollsperrung am Hauptbahnhof Kiel

Der Hauptbahnhof Kiel ist Sonntagabend wegen eines verdächtigen Koffers in einem Zug gesperrt worden. Der Koffer war laut Bundespolizei unter einem Tisch in einem Zug aus Lübeck entdeckt worden. Ein Besitzer konnte zunächst nicht gefunden werden, deshalb wurde der Bahnhof um kurz nach 18 Uhr geräumt und gesperrt. Später meldete sich eine Frau, die ihren Koffer im Zug vergessen hatte. Die Beamten hoben die Sperrung des Bahnhofs gegen 19.30 Uhr wieder auf. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 06:00 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

