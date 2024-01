Stand: 11.01.2024 09:11 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bauernproteste am Rendsburger Kanaltunnel verboten

Protestaktionen von Bauern sind seit Donnerstag per Allgemeinverfügung rund um den Kanaltunnel in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verboten. Ein nicht angemeldeter Konvoi hatte dort am Dienstag den Tunnel verstopft, sodass Rettungsfahrzeuge nicht mehr durchkamen. Laut Landrat gilt die neue Regel auch, damit das Krankenhaus erreichbar bleibt. Am Mittwoch blieb es am Kanaltunnel ruhig. Es gab aber einige Mahnfeuer im Land. Unter anderem bei Eckernförde. An der A7 bei Neumünster brannten 300 Tannenbäume auf einem Feld. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:30 Uhr

Erixx: Strecke nach Kiel-Oppendorf demnächst wieder in Betrieb

Nach den Problemen mit den neuen Akkuzügen will erixx ab Sonntag auch auf der Strecke der Linie RB 76 nach Kiel-Oppendorf wieder im vorgesehenen Betrieb fahren. Bislang gibt es hier einen Buspendelbetrieb. Hersteller Stadler habe zugesichert, dass jetzt genügend einsatzbereite Fahrzeuge geliefert werden könnten. Auf der Strecke Kiel - Lübeck fährt erixx bereits nach dem regulären Fahrplan. Dennoch gab es in den vergangenen Tagen Verspätungen. Daran werde gearbeitet sagt erixx Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:30 Uhr

Feltz neuer Generalmusikdirektor am Theater Kiel

Der Dirigent Gabriel Feltz wird neuer Generalmusikdirektor des Theaters Kiel. Der Hauptausschuss der Landeshauptstadt stimmte der Wahl am Mittwoch zu, wie die Stadt Kiel mitteilte. Feltz, ist zur Zeit noch bei den Dortmunder Philharmonikern unter Vertrag. Er folgt auf Benjamin Reiners. Der hatte angekündigt, dass er im Sommer aufhören möchte. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:30 Uhr

Frostschäden am Neuen Rathaus sorgt für Straßensperrung

Am neuen Rathaus in Kiel gibt es Frostschäden. Deswegen ist der Gehweg an der Wassserseite aktuell geperrt. Eine kleines Stück der Fassade war abgerochen und runtergefallen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr entdeckte nun weitere Frotschäden am Gebäude, wie die die Kieler Nachrichten berichten. Wegen der Absperrung fällt auf der Kaistraße der rechte Fahrstreifen weg. Aktuell steht noch nicht fest, wie lange die Begutachtung und Reparaturarbeiten dauern. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:30 Uhr

