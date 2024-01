Stand: 08.01.2024 09:33 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bauern-Proteste: Verkehrsbehinderungen heute in und um Kiel

Heute demonstrieren viele Landwirte gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung im Agrarsektor. Aufgerufen haben dazu der Bauernverband Schleswig-Holstein und der Verein "Land schafft Verbindung". In Kiel sind laut Polizei mehrere Demonstrationen geplant. Laut Stefanie Lage von der Polizeidirektion Kiel sind zwei Konvois am Morgen in der Landeshauptstadt Kiel angekommen. Ein Konvoi mit ungefähr 150 Teilnehmern kam von der B404, ein zweiter Konvoi mit Circa 90 Teilnehmern ist aus dem Kreis Plön nach Kiel gefahren. Es werden noch drei weitere Konvois im Kieler Stadtgebiet mit dem Ziel Exerzierplatz erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 08:30 Uhr

A7 und Bundesstraßen von Protesten betroffen

Auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde und in Neumünster beteiligen sich Landwirte und Unterstützer an der heutigen Protestaktion. Laut Michael Heinrich von der Polizeidirektion Neumünster verläuft alles überwiegend ruhig. So habe es eine Sperrung der Anschlussstelle Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gegeben, die nicht genehmigt war. Dort habe man sich laut Heinrich mit der Versammlungsbehörde geeinigt, dass zumindest eine Mahnwache mit Auflagen dort durchgeführt werden darf. Nachdem ein Treckerkonvoi auf der B77 von Jevenstedt nach Rendsburg gefahren ist, wurde der Kanaltunnel geschlossen, weil es zu einer Überhöhung der Abgaswerte gekommen ist. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 08:30 Uhr

Mordprozess in Kiel startet

Vor dem Langericht Kiel beginnt am Vormittag der Prozess wegen des gewaltsamen Todes einer 44-Jährigen in der Landeshauptstadt. Beschuldigt ist ein 22-Jähriger. Laut Anklage soll er der Frau im gemeinsam bewohnten Haus in Kiel-Gaarden zwei Mal mit einem Schrotgewehr in den Nacken geschossen haben. Der Tatverdächtige soll psychisch erkrankt sein. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 07:00 Uhr

Umweltminister Goldschmidt besucht geplante Deponie bei Kosel

Zwischen Kosel und Gammelby (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist eine Bauschuttdeponie geplant. Heute will sich Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) persönlich ein Bild vor Ort machen. Seit Jahren wehren sich Bürger und Gemeinden bei Eckernförde gegen die Pläne. Sie fürchten, dass durch die Deponie das Trinkwasser verunreinigt werden könnte und mehr Straßenverkehr auf der B76 zu mehr Lärm und Staub führen könnte. Ursprünglich sollte die Fläche eigentlich in die angrenzenden Naturschutzgebiete einbezogen werden. Ein Ingenieurbüro soll nun zunächst den Bedarf für eine Deponie in Eckernförde klären. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2024 06:00 Uhr

