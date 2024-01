Stand: 04.01.2024 09:35 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Prozessbeginn wegen mutmaßlicher Vergewaltigung

Vor dem Landgericht Kiel beginnt heute der Prozess gegen einen 19-Jährigen. Er soll in Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Neumünster mehrere Mädchen sexuell belästigt und auch vergewaltigt haben. In einem Fall soll er eine 12-Jährige außerdem beklaut haben. Insgesamt werden dem Mann vier Taten aus dem April vergangenen Jahres vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 08:30 Uhr

E-Scooter- und Fahrradkontrollen in Kiel

In Kiel hat die Polizei Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern und Fahrrädern kontrolliert. 54 fielen der Polizei und dem Ordnungsdienst auf, weil sie etwa bei Rot über die Ampel, auf dem Gehweg und in Fußgängerzonen gefahren waren. Einmal wurden die Beamten beleidigt, außerdem trugen drei Personen Drogen bei sich und eine wurde per Haftbefehl gesucht. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 08:30 Uhr

Bauernverband Schleswig-Holstein diskutiert über Steuererhöhungen

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) trifft sich heute der Bauernverband Schleswig-Holstein mit den Landesvorsitzenden von CDU, Grünen, SPD, FDP und SSW. Es geht um Steuererhöhungen, die die Bundesregierung angekündigt hat. Weil im Haushalt gespart werden muss, sollen die Bauern mit fast einer Milliarde Euro belastet werden. Die Subvention des Agrardiesels werde demnach ebenso entfallen wie die Befreiung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen von der Kraftfahrzeugsteuer, kritisiert der Bauernverband. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 08:30 Uhr

Kiel: Biomülltonnen werden vorerst nicht mehr geleert

In Kiel ist die Biomüllabfuhr bis einschließlich Sonnabend eingestellt. Das hat der Abfallwirtschaftsbetrieb mitgeteilt. Grund sei ein erwarteter Wetterumschwung mit Minusgraden. Einsatzfahrzeuge wurden auf den Winter umgestellt, heißt es. Die Biotonnen würden in der kalten Zeit sowieso weniger befüllt, außerdem seien viele Mitarbeiter krank. Der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet die Kielerinnen und Kieler, rechtzeitig auf den Gehwegen zu streuen, sollte es glatt werden, um die Abfuhr zu erleichtern. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2024 08:30 Uhr

