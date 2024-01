Stand: 02.01.2024 09:08 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Zahlreiche Einsätze zu Silvester in Kiel und Umland

Für die Einsatzkräfte in der Region um Kiel hat es zu Silvester zahlreiche Einsätze gegeben, wie die Leitstelle mitteilt. So rückten Feuerwehr und Rettungsdienst in Kiel zu 28 vorwiegend kleinen Bränden aus. Die Polizei zählte in Kiel und im Kreis Plön insgesamt fast 160 Einsätze. Im Kieler Stadtteil Mettenhof rückten die Beamten aus, weil aus einer Schreckschusspistole geschossen wurde. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. In Neumünster und Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verlief die Silvesternacht laut Polizei ruhig. Die Beamten rückten zu knapp 50 Einsätzen aus. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 08:30 Uhr

Tender "Donau" startet zu Einsätzen in Nord- und Ostsee

Am Dienstagnachmittag startet der Tender "Donau" von seinem Heimathafen Kiel aus zu mehreren NATO-Manövern in Nord- und Ostsee. Nach Angaben der Marine soll das Schiff unter anderem die Versorgung anderer NATO-Schiffe übernehmen und anschließend auch am US-amerikanischen Manöver "Baltops" teilnehmen. Zur Kieler Woche soll die Donau wieder in ihren Heimathafen einlaufen. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 08:30 Uhr

Fußball: Holstein Kiel im Trainingslager in Spanien

Die Fußballer des Zweitligisten Holstein Kiel starten heute in die Vorbereitung der Rückrunde. Bis zum 10. Januar trainiert die Mannschaft laut Verein in einem Trainingslager an der spanischen Ostküste. Auftakt der Rückrunde ist am 19. Januar mit einem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Im Zuge des Trainings sind mehrere Testpiele geplant. Unter anderem treffen die Kieler auf den Bundesligisten SC Darmstadt 98. | NDR Schleswig-Holstein 02.01.2024 08:30 Uhr

