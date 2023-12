Stand: 21.12.2023 09:26 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Entspannung im Bahnverkehr zwischen Kiel und Flensburg

Die Gleisbauarbeiten bei Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) sind laut Deutscher Bahn termingerecht fertig geworden. Ab sofort kann die Nordbahn wieder mit kleinen Einschränkungen nach Plan fahren. Zwischen Kiel und Flensburg bleibt es zunächst beim Umstieg an der Schleibrücke. Um die zu überqueren, müssen Fahrgäste bis zum Jahr 2025 etwa 350 Meter zwischen Süd- und Nordufer zu Fuß gehen. Dann erst soll der Brückenneubau fertiggestellt sein. Von Kiel fahren alle 30 Minuten die RB73 zur Schleibrücke und die RE72 nach Eckernförde. Zu den Hauptverkehrszeiten setzt die Nordbahn zusätzlich Busse ein. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 08:30 Uhr

Sportlerinnen und Sportler des Jahres gewählt

Bei der Sport-Gala am Dienstagabend in Neumünster haben auch Athleten aus der Region abgeräumt. Bogenschütze Florian Unruh vom SSC Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist Schleswig-Holsteins Sportler des Jahres. Er ist dieses Jahr unter anderem Europameister und Deutscher Meister im Einzel geworden. Erfolgreichster Nachwuchssportler wurde Windsurfer Meno Büchler aus Schönberg im Kreis Plön. Und der THW Kiel ist zum 16. Mal beste Mannschaft geworden. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 08:30 Uhr

Tierpark Neumünster: 200.000 Euro von der Stadt

In Neumünster bekommnt der Tierpark einen einmaligen Zuschuss von 200.000 Euro von der Stadt. Damit soll eine drohende Zahlungsunfähigkiet abgewendet werden. Der Zoo ist als Verein geführt und hatte sich an die Stadt gewandt. Laut Zoodirektorin Verena Kaspari handele es sich um eine Einmalzahlung. Der Park muss nun ein Zukunftskonzept aufstellen und an Ursachen arbeiten. Das Geld muss auch zurückgezahlt werden, sollte es doch zu ausreichenden Einnahmen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 08:30 Uhr

THW Kiel gewinnt Nordduell

Rekordmeister THW Kiel hat sich mit einem Heimsieg in die Weihnachts- und Europameisterschaftspause der Handball-Bundesliga verabschiedet. Der THW gewann am Mittwochabend das Nordduell gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 34:20. Vor dem Spiel hatten die Kieler die Vertragsverlängerungen mit Torhüter Samir Bellahcene und Linksaußen Rune Dahmke bekannt gegeben. Der Franzose Bellahcene bleibt bis zum 30. Juni 2025 beim THW, Dahmke bis zum 30. Juni 2026. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2023 08:30 Uhr

