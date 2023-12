Stand: 20.12.2023 09:02 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Sportlerinnen und Sportler des Jahres gewählt

Bei der Sport-Gala am Dienstagabend in Neumünster haben auch Athleten aus unserer Region abgeräumt. Bogenschütze Florian Unruh vom SSC Fockbek ist Schleswig-Holsteins Sportler des Jahres. Er ist dieses Jahr unter anderem Europameister und Deutscher Meister im Einzel geworden. Erfolgreichster Nachwuchssportler wurde Windsurfer Meno Büchler aus Schönberg. Und der THW Kiel ist zum 16. Mal beste Mannschaft geworden. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2023 08:30 Uhr

Nordbahn-Akkuzüge sollen auf Erixx-Strecken aushelfen

Noch bis mindestens zum 7. Januar müssen sich Bahnreisende auf Zugausfälle zwischen Kiel und Lübeck einstellen. Das teilte Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) am Dienstag mit. Bei einem Gepräch zwischen nah.sh, Madsen, Erixx und Stadler kam die Idee auf, auf der Strecke auch Akkuzüge der Nordbahn einzusetzen. Die Nordbahn teilte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit, dass sie grundsätzlich bereit sei Erixx auszuhelfen. Denn da die Bahn die Ladeinfrastruktur auf den von der Nordbahn betriebenen Strecken noch nicht fertiggestellt hat, kann das Unternehmen seine Akkuzüge bisher nicht im Regelbetrieb nutzen. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2023 08:30 Uhr

Illegales Glücksspiel: Durchsuchungen in Kiel

Auf Veranlassung der Generalstaatsanwaltschaft haben am Dienstagabend 170 Polizeibeamte in Kiel-Gaarden Cafés, Bars und Spielhallen durchsucht. Die Kräfte unterstützen außerdem die Kieler Gewerbeaufsicht bei der Kontrolle von Gaststätten in dem Stadtteil. Die Einsatzkräfte fanden dabei Hinweise auf illegales Glücksspiel. Dabei stellten sie 58 Automaten in insgesamt 25 Objekten sicher. Weiterhin gibt es Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, Arzneimittel- und Waffengesetz. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2023 08:30 Uhr

